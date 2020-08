– Vi bruker enormt mye tid på å snakke om hvor lite tid vi har

Planleggingsdager på skolene er utdaterte og stjeler verdifull arbeidstid, skrev lærer Elin Sebjørnsen i et debattinnlegg i Aftenposten tirsdag.

– Hvis vi skal tenke at alt i skolen skal være sånn som det alltid har vært, går vi rett i fellen. Dynamisk utvikling er selvfølgelig kjempeviktig, og vi kan ikke holde på sånn som vi alltid har gjort, sier Sebjørnsen til TV 2, og fortsetter:

– Selvfølgelig skal vi ha planleggingsdager og vi skal utvikle oss, men hvis ting ikke funker må vi endre det og jeg mener det ikke funker slik det er nå.

Sebjørnsen mener det er flere aspekter å se på når det gjelder planleggingsdagene, for eksempel antall, hvordan de legges og hvordan de brukes.

– Jeg tror at det går med en hel haug med dødtid og jeg er helt sikker på at veldig mange er enige med meg, men de tør ikke å si det, sier hun.

– Fruktbart og motiverende

Mona Søbyskogen, nestleder i skoleforbundet for Ys, er ikke enig i at planleggingsdagene er dødtid.

– Jeg tenker at det er profesjonens ansvar å planlegge sammen og sørge for at disse dagene er preget av samarbeid, sier hun.

Hun legger til at det er flere nye føringer å sette seg inn i for både skole og barnehage, noe som er tidkrevende.

– Det er mye tid som skal til for å skape gode synergier og målet med planleggingsdagene må være å samarbeide om dem og få til et fruktbart og motiverende løft og komme sammen, sier hun.

Søbyskogen forteller at hun opplever at ansatte har behov for tid til å samarbeide.

– Men det forutsetter jo at de har en god miks av påfyll og samarbeid, sier hun.

– Du nevner samarbeid og samkjøring. Må dere ha planleggingsdager i skolen for å få til det?

– Jeg kan være enig med debattinnlegget om at det er mange rammer for utvikling og drift i norsk skole som det kanskje kan være modent for å se på, at vi ikke alltid må gjøre sånn som vi alltid har gjort. Men slik det er nå, er denne tiden veldig verdifull. Jeg tenker at det er en gevinst for elever og foresatte at vi møter samkjørt personale som er trygge på at vi skaper en god skolestart, sier hun.

Viktig med samarbeid

Sebjørnsen understreker at hun er helt enig i at det er viktig å samarbeide.

– Jeg ønsker bare å stikke i dette her om at, blir de brukt ordentlig og er det et riktig antall - har vi for mange dager? Også om det kan påvirke familier og samfunn, sier hun.

– Også vil jeg gjerne påpeke dette med tid. Jeg er av og til litt flau – og nå vet jeg at det er mange som reiser bust – over dette med lærere og tid. Vi bruker enormt mye tid på å snakke om hvor lite tid vi har til både det ene og det andre. Det er helt pinlig, sier hun.

Sebjørnsen sier at mye av det som foregår på planleggingsdagene er matnyttig, men understreker at det er viktig at informasjonsdelen ikke går ut over tiden for dialog og samarbeid.

– Og så er det klart at når man driver med innleide foredragsholdere, skal det veldig mye til for å treffe alle. Og så er jo lærere et ekstremt kresent publikum selvfølgelig og sånn som jeg er nå, at vi vil mene noe, sier hun.

Felles ansvar

Mona Søbyskogen mener det er et felles ansvar for ansatte og ledere å gjøre det de kan for at planleggingsdagene blir nyttige og relevante.

– Jeg synes det blir litt flåsete å påstå at det er en god pause fra våte klær og. Jeg skjønner at det provoserer og du oppnår jo det, men jeg tenker at det viktigste for oss er å få til et relevant og godt samarbeid mellom alle partene i skolen, sier hun.

– Betyr det at du ikke kjenner deg igjen i beskrivelsene av planlegginsdagene?

– Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg kan selvfølgelig forstå opplevelsen av at ting ikke treffer og at vi ikke får brukt tiden fornuftig, så er det frustrerende for det er mye snakk om å være effektive og bruke tiden godt i norsk skole, og det er avgjørende for oss å være samkjørte, sier hun.