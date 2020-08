Her er Kåre Ingebrigtsen på plass for sin første Brann-trening

Et nytt kapittel i Brann-historien ble åpnet i dag.

Torsdag formiddag tråkket Kåre Ingebrigtsen (54) ut på Brann stadion for å lede sin aller første trening som ny Brann-sjef. Trønderen tok over etter Lars Arne Nilsen og har signert en kontrakt ut 2022, og håpet er at "bruttern" skal kunne føre Brann tilbake til toppen av norsk fotball.

– Humøret og spillegleden er ekstremt viktig. Der kan Kåre gjøre underverker. Han er en skikkelig godgutt som er veldig positiv og alltid har en vits på lur og glimt i øyet. Jeg tror det kommer til å ha en positiv innvirkning på spillerstallen til Brann, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Ingebrigtsen, som møtte spillerne for første gang torsdag, kom ut på banen før utespillerne og slo av en prat med keeperne. Før økten samlet Ingebrigtsen spillerne i en ring og ga noen beskjeder. Trønderen var i godt humør og smilte og fleipet med flere av spillerne.

Deretter varmet spillene opp før de gikk over til spill på små falter.

Spillerne har hatt fri siden den sterke borteseieren mot Molde mandag kveld og starter nå oppkjøringen til det som blir startskuddet for Ingebrigtsens regjeringstid på Brann stadion. 54-åringens første kamp som Brann-trener blir hjemme mot Mjøndalen førstkommende søndag.

– Jeg tror han kan bygge videre på det man så tendenser til allerede mot Molde. Det var en mer fremoverrettet og direkte spillestil. Jeg tror han kan forsterke det enda mer inn mot Mjøndalen-kampen, sier Huseklepp.

Laget er blitt ledet av assistenttrener Hauge i perioden fra Nilsens avskjedigelse til Ingebrigtsens ansettelse.

