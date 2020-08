Vegard Harm: – Derfor går jeg ikke på date

– Jeg synes det er stressende og jeg vil ikke bli kjent med folk på den måten, innrømmer Harm i «En kveld hos Kloppen».

– Jeg blir helt dårlig av det, slår han fast.

I helgens «En kveld hos Kloppen» åpner influenseren opp om kjærlighetslivet sitt. Han forteller at han aldri har hatt en kjæreste og at han ikke vet om han har vært forelsket eller ikke.

– Jeg tror det er noe galt med meg. Jeg er veldig tradisjonell på den måten. Jeg vil bare finne meg en mann som jobber som rørlegger eller noe, en bauta av et menneske som vet hvordan han roer meg ned, forteller Harm.

Ser inn i kula

Han innrømmer at det å være homofil har blitt en stopper for det han en gang drømte om.

– Jeg har jo slitt veldig mye med det at jeg er homofil, jeg har aldri synes det har vært noe stas i det hele tatt. Jeg ville jo bare være som alle de andre.

– Når jeg ser venninnene mine med alle kjærestene sine, som er så fantastiske, da ser jeg inn i kula at det blir både barn og nydelige hus, og jeg vet ikke hvor jeg kommer til å havne oppi alt det greiene der, sier han åpenhjertig.

Tankesettet hans har heldigvis endret seg med tiden, og nå har han akseptert hvem han er.

– Nå har jeg heldigvis begynt å tenke at det er gøy å være unormal, smiler han, men legger til at han er på et stadiet der han ikke helt vet hva han vil i livet.

Slitsomt

Og håpet om å treffe den store kjærligheten sitter fremdeles langt inne.

– Huff, det er så slitsomt. Jeg tror jeg aldri kommer til å få meg kjæreste, jeg, avslutter han.

24-åringen fra Stokke er den ene halvparten i den populære podcasten «Harm & Hegseth», som han leder sammen med Morten Hegseth. Sammen leder de også «Panelet» på VG TV. I 2019 mottok de publikumsprisen under «Gullruten»-utdelingen i Bergen. Harm har også leder «VG-listen» på Rådhusplassen i Oslo, og vært med i en TV-serie sammen med treningsbloggeren Jørgine Massa Vasstrand, bedre kjent som Funkygine.