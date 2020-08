Bok inneholder 25 personlige brev sendt mellom Donald Trump og Kim Jong-un

En ny bok avdekker korrespondansen mellom Donald Trump og Kim Jong-un. Sistnevnte beskriver forholdet mellom de to lederne som en «fantasifilm».

Det personlige forholdet mellom USAs president og Nord-Koreas leder har vært en viktig drivkraft for det diplomatiske forholdet mellom de to landene de siste årene. Det har vært preget av både gjensidige trusler og fornærmelser og en kjærlighetserklæring fra Trumps side.

I arbeidet med en ny bok har gravejournalist Bob Woodward – som sammen med Carl Bernstein avslørte Watergate-skandalen for snart et halvt århundre siden – fått innsyn i 25 brev som ikke har vært offentlig kjent før, skriver forleggeren Simon & Schuster.

Boken har fått tittelen «Rage» (Raseri) og omtales som en oppfølger til «Fear» (Frykt) fra 2018. Den gangen viderebrakte Woodward krass kritikk mot Donald Trump fra en rekke av presidentens nærmeste medarbeidere.

– Vakre brev

Forhandlingene mellom USA og Nord-Korea har gått i stå, og det har kommet lite konkret ut av de tre møtene Kim og Trump har hatt, men sistnevnte bedyrer at han stadig får «veldig vakre» og «utmerkede» brev fra sin motpart på den andre siden av Stillehavet.

– Vi ble forelsket, sa Trump på et massemøte noen måneder etter toppmøtet med Kim i Singapore sommeren 2018.

Ut fra brevene Woodward har fått tilgang til, har begeistringen vært gjensidig.

«I brevene beskriver Kim båndet mellom lederne som noe fra en 'fantasifilm'", heter det i beskrivelsen av den kommende boken på Amazon.

Forlaget skriver også at de to er engasjert i «en ekstraordinær diplomatisk menuett».

Trusler og fornærmelser

I løpet av de årene de har «danset» sammen på den globale politiske scenen – og på Twitter – har Trump også kommet med mindre flatterende omtale av Kim.

«Den lille rakettmannen» er den mest kjente fornærmelsen mot den nordkoreanske lederen. Trump truet også med å la «ild og vrede» regne over Nord-Korea.

Kim svarte med å kalle Trump en tunghørt gamling med svekket intellekt, en som «bare sier det han vil si».

– Jeg vil definitivt temme den mentalt forstyrrede gamle sulliken med ild, var noe av det Kim lirte av seg.

«En vits» og «et bedrag»

En presseinstitusjon Trump var heller ikke særlig mildt stemt overfor Woodward etter «Fear», som ble solgt i over 1 million eksemplarer på én uke. Boken var «en vits» og «et bedrag», ifølge presidenten, som ikke ble intervjuet før utgivelsen.

I januar i år ble han derimot intervjuet av Woodward i forbindelse med den nye boken, og da var tonen en annen.

– Jeg ble intervjuet av en svært, svært god skribent og journalist. Han sa han jobbet med noe, og denne gangen sa jeg «kanskje jeg kan sitte ned med ham», sa Trump til Fox News.

Woodward er en av USAs fremste politiske journalister og en institusjon og legende i pressekretser. 77-åringen ble for alvor kjent under Watergate-avsløringene tidlig på 1970-tallet, som førte til at Richard Nixon til slutt måtte gå av som president.