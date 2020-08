Åpenhjertig Özil: – Folk har forsøkt å knuse meg i to år

Med en ukelønn på rundt fire millioner kroner, prestasjoner som svinger som en berg-og dalbane og et konstant medietrykk er det kanskje ikke så rart at fansen er delte i synet på Mesut Özil (31).

Tyskeren har igjen preget britiske og internasjonale medier de siste månedene etter at han ikke har fått et eneste minutt på banen siden oppstarten etter koronapausen - og det etter å ha spilt de siste ti kampene før Premier League tok pause.

– Det knekker ikke meg

I et eksklusivt intervju med The Athletic forteller Özil at han ikke har noen som helst planer om å forlate Arsenal, som han har spilt for siden 2013.

– Jeg kommer til å være her frem til den siste dagen av avtalen vår, og jeg kommer til å gi alt jeg har for klubben. Situasjoner som denne knekker ikke meg. De gjør meg bare sterkere. Jeg har vist tidligere at jeg kan komme tilbake i laget og vil vise det igjen, sier Özil, som har en kontrakt som strekker seg frem til neste sommer.

For situasjonen er denne. Da koronapandemien lammet hele verden, ble Arsenal-spillerne spurt om å ta et lønnskutt for å lette de økonomiske utfordringene klubben stod ovenfor. Angivelig skal manager Mikel Arteta ha oppfordret spillerne til å gå med på reduserte lønninger på 12,5 prosent i ett år - noe som ble en realitet. Men Özil nektet.

Frem til da hadde Özil vært fast på Arsenal-laget som ble overtatt av Arteta i desember. Etter koronapausen ble det derimot ikke et eneste minutt. Kun to ganger var Özil med på benken, og Arteta svarte med at det kun var sportslige vurderinger som lå bak.

– Jeg kan ikke snakke om mine private samtaler med treneren. Men jeg kan si at jeg kjenner kroppen min veldig godt. Jeg var i god nok form til å spille hver kamp før pausen. Bortsett fra en liten skade var jeg også det etter pausen. Datteren min ble født mens vi var borte, så jeg sov kanskje ikke perfekt. Men det er normalt. Jeg hadde faktisk mer energi og gledet meg til å spille på grunn av henne, sier Özil.

Tyskeren understreker at han respekterer Artetas avgjørelse, men at "disse tingene må avgjøres på banen" og antyder at motstanden mot lønnskuttet kan ha vært en avgjørende faktor.

– Det kan hende avgjørelsen påvirket sjansene mine på banen, jeg vet ikke. Men jeg er ikke redd for å stå opp for det jeg mener er riktig. Når du ser hva som har skjedd med jobbene nå, var det kanskje det, sier Özil.

Derfor nektet Özil lønnskutt

For kun få dager etter triumfen i FA-cupen, ble det kjent at Arsenal må kutte 55 stillinger i klubben. Det har fått flere til å stille spørsmål ved lønnskuttet spillerne måtte ta.

– Vi ble hastet inn i det uten tilstrekkelig konsultasjon. Alle fortjener å vite alt i en situasjon som denne for å forstå hvorfor det skjer og hva pengene skal gå til. Men vi fikk ikke nok detaljer, vi måtte bare ta en avgjørelse. Det var altfor raskt for noe så viktig, og det var mye press, sier Özil.

– Det var ikke rettferdig, spesielt for de yngre guttene, og jeg nektet. Jeg hadde en baby hjemme og har forpliktelser til familien min her, i Tyrkia og i Tyskland – til veldedigheter i tillegg til et prosjekt her i London som var fra hjertet, og ikke for publisitet.

Hevder han ikke var alene

31-åringen føler han er blitt hengt ut som følger av de økonomiske utfordringene i klubben. Selv er han Arsenals desidert best betalte spiller.

– Så vidt meg bekjent var jeg ikke den eneste spilleren som nektet lønnskuttet, men mitt navn var det eneste som kom ut. Det er nok fordi det er meg og folk har forsøkt å knuse meg i to år for å gjøre meg misfornøyd og skape en agenda som vil gjøre at supporterne vender seg mot meg og male et bilde av noe som ikke er sant, sier Özil.

Han understreker igjen at han ikke ønsker å dra fra Arsenal og at han vil kjempe seg tilbake på laget - som så mange ganger før. Özils toppnivå er det i alle fall ingenting å si på. Nå gjenstår det å se om han får vist det igjen i Arsenal eller om reisen slutter ett år før tiden.

– Ting har åpenbart vært vanskelig, men jeg elsker Arsenal. Jeg elsker å jobbe her. Jeg elsker folkene i klubben, de ekte folkene – de som jeg har vært med i lang tid, og jeg elsker London. Det er hjemmet mitt.