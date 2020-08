Se det nye drømmehuset til Harry og Meghan

Prins Harry og hans hustru hertuginne Meghan Markle har dratt fra Los Angeles og funnet sitt nye hjem i litt mer landlige omgivelser. I følge flere amerikanske medier, inkludert TMZ, har de nå kjøpt seg hus i den supereksklusive byen Montecito i Santa Barbara.

Kjendisnettstedet skriver at det kongelige paret betalte 14,6 millioner dollar for eiendommen som er over 14.000 kvadratmeter. Med dagens kurs blir det litt i overkant av 131 millioner norske kroner.

LUKSUS: Her er den nye luksuseiendomen til Harry og Meghan i følge Daily Mail. Foto: Sotheby`s International Realty.

Enorm luksus

I følge Daily Mail så ble huset bygd i 2003, og ble i 2009 solgt for 25 millioner dollar.

Huset skal ha 16 bad, ni soverom, et eget hus for gjester, basseng selvfølgelig, tennisbane, gym, og masse privatliv. Eiendommen er sikret bak flere porter.

LUKSUS: Både svømmebasseng og tennisbane finnes på eiendommen. Foto: Google maps

PRIVATLIV: Her kan de nyte dagene uten å bli plaget av fans eller journalister. Foto: Google maps

Montecito er kjent for å ha et svært eksklusivt nabolag. Her kan du finne kjendiser som Operah, Ellen DeGeneres, Drew Barrymore, Rob Lowe, Patrick Stewart og mange flere.

Kjendisnaboer

Luksusmegler i Montecito, Jason Streatfeild, har fortalt Daily Mail at han tror Harry og Meghan kommer til å gli rett inn i samfunnet.

– Det er deres type nabolag, hvor du vet hvem naboen din er men du bryr deg ikke så mye. Det er ikke uvanlig å treffe Oprah Winfrey på dagligvarebutikken, eller sitte ved siden av Ellen DeGeneres når du spiser lunsj på Miramar Hotel, sier han til avisen.

Montecito ligger rundt 90 minutter nord for Los Angeles, og fire timer sør for San Francisco.

– At Harry og Meghan flytter hit vil selvfølgelig skape litt furore, men vi er veldig vandt til kjendiser her, sier Streatfeild.