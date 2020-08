Her bor de med størst boliglån

Boligprisene stiger stadig, og med lav rente er det gode muligheter for å ta opp boliglån. Forskjellene rundt om i landet er store.

Da koronaviruset rammet økonomien hardt, satte Norges Bank styringsrenten helt ned til null prosent. Med lave renter får nordmenn mulighet til å ta opp større lån, noe som har gjort utslag i boligmarkedet.

Mange eksperter spådde at en vaklende økonomi og høy arbeidsledighet over tid ville føre til lavere boligpriser. Det har så langt ikke vært tilfelle, og prisene har i stedet steget.

I juli var det ifølge Eiendom Norge både prisoppgang og rekordomsetning for måneden. Ved utgangen av måneden var boligprisene på landsbasis fem prosent høyere enn for et år siden.

– I juli ble det solgt nesten 45 prosent flere bruktboliger enn i juli 2019. Rekordmange nordmenn har brukt sommeren til å handle bolig, og omsetningsfallet i boligmarkedet i kjølvannet av korona-utbruddet i mars og april er mer enn hentet inn igjen ved utgangen av juli, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Tenk deg om før boligkjøp

Nordea bekrefter å ha opplevd stort trykk av kunder som har ønsket boliglån de siste månedene. Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea understreker at du bør kjøpe bolig for å bo, og ikke fordi du vil prøve å tjene penger.

– Du bør ikke kjøpe nå hvis du tror at du skal tjene penger på boligen i løpet av kort tid. Ha et langsiktig perspektiv og tenk heller over hvilket behov du har i livet de kommende årene, sier Incedursun.

Moderat prisvekst og omkostningene som følger med ved kjøp og salg av bolig kan gi dårlig utslag på regnestykket hvis du skal selge igjen etter kort tid.

– Det kan være en gunstig tid for førstegangskjøpere å komme seg inn i markedet, ettersom rentene er historisk lave og det er midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften, sier Incedursun, før hun fortsetter:

– Det er samtidig en usikker tid, og det må man ta høyde for. Er det en risiko for at du kan bli permittert eller oppsagt? Kan du betjene boliglånet hvis du blir permittert? Det er viktig å tenke på jobbsituasjonen din før du nå velger å kjøpe bolig, råder forbrukerøkonomen.

Bærum på topp

Renteradar.no, som er en tjeneste som sammenligner boliglån, har laget en oversikt med 50 av de mest folkerike kommunene i Norge og sett på den gjennomsnittlige størrelsen på boliglån hos innbyggerne som har lån. I samarbeid med Virdi.no har de laget en graf hvor også gjennomsnittlig estimert kvadratmeterpris er inkludert.

Se liste og graf nederst i artikkelen.

Tallene viser at Oslo er stedet med høyest kvadratmeterpris, men at hovedstaden ligger på tredjeplass over steder hvor innbyggerne har høyest boliglån.

Her er det Bærum som ligger på topp med 4,8 millioner, mens Asker er på andreplass med 4,2 millioner.

– I Bærum kjøper en gjerne større boliger og har dermed høyere gjennomsnittlig boliglån. Tall fra SSB viser også at de som bor i Bærum hadde høyest månedslønn, med en median månedslønn på 49.200 kroner, påpeker Incedursun.

Blant stedene med høyest kvadratmeterpris ligger ikke overraskende Tromsø, Trondheim og Bergen.

Økt gjeld

På mange av stedene ligger gjennomsnittlig boliglån på rundt tre millioner kroner.

– Tallene er som forventet. På ti år har flere husholdninger i Norge opparbeidet seg en høy gjeld, og mye av dette skyldes økte boligpriser. Nå er også renten historisk lav, sier Incedursun.

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. Foto: Nordea

Tall fra SSB viser at nær 35 prosent av husholdningene hadde en gjeld i 2017 som var minst dobbelt så stor som samlet husholdningsinntekt før skatt.

– I tiårsperioden 2007-2017 økte gjennomsnittlig samlet inntekt for husholdningene med 41 prosent i nominell verdi, mens gjelden i samme periode økte med 67 prosent, sier Incedursun.

– Er det noe som overrasker deg i grafen for boliglån og kvadratmeterpris?

– Nei, egentlig ikke. Ser vi for eksempel på Stavanger er gjennomsnittlig estimert kvadratmeterpris cirka 37.000 kroner, halvparten av det som er gjeldende for Oslo. Siden Stavanger ble rammet hardt av oljekrisen i 2014, har boligprisene falt. Går vi ti år tilbake, var kvadratmeterprisen for leiligheter i Stavanger på nivå med prisene i Oslo, sier Incedursun.

Under kan du se grafen og en sortert liste med kommunene med størst boliglån-gjennomsnitt.

Tallene for boliglån er basert på data fra Renteradars brukere, og hvert sted i oversikten har minst 100 observasjoner.

Grafens x-akse viser gjennomsnittlig estimert kvadratmeterpris, med tall levert fra Virdi.no.

Kilde: Renteradar.no og Virdi.no