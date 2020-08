Karantene-smutthull sikrer NM- og EM-start for Kristoff

Se Critérium du Dauphiné fra kl. 15.15

– Jeg satser på at det skal gå fint, melder UAE Team Emirates-rytteren til TV 2.

Det ble først meldt at det ville bli et stjernefall i det TV 2-sendte NM på Ringerike søndag 23. august. Både Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm og Carl Fredrik Hagen sykler nemlig det franske etapperittet Critérium du Dauphine denne uka. De så for seg en karantetid på ti dager i etterkant, men Norges Cykleforbund har funnet et "smutthull" i karantereglene - som gjør at de kan være med å kjempe om NM-trøyen likevel.

– I stedet for ti dagers karantene, så kan man ta to tester når de kommer hjem. Hvis begge er negative så er de fri til å stille, forteller sportssjef Hans Falk.

– Vi har gitt rytterne beskjed om at de kan ta en test på mandag når de kommer hjem fra Frankrike, så en ny test på fredag. Hvis resultatene fra den siste er klar innen søndag, så ser vi dem på startstreken av NM, fortsetter han.

Kristoff får dermed et hektisk program før Tour de France, som starter den påfølgende lørdagen, 29. august i Nice. Han har nemlig takket ja til å sykle EM for Norge i Plouay, nordvest i Frankrike, onsdag 26. august. Der er det satt opp charterfly rett etter rittet for de rytterne som skal sykle Tour de France, slik at de skal komme seg til Sør-Frankrike.

– EM skal jeg rekke uansett, så lenge testene er negative. For formen betyr det nok ikke all verden siden jeg får Dauphiné i beina nå, men begge løpene passer meg profilmessig. Men NM er jo alltid vanskelig og EM er jo ikke lett, det heller, sier EM-vinneren fra 2017.

Under fjorårets NM - der Amund Grøndahl Jansen hentet hjem gullet - ble Kristoff nummer sju. Sølvvinneren fra 2019, Andreas Leknessund, stiller imidlertid ikke. Uno X-rytteren skal sykle EM-tempoen dagen etter. Det lar seg ikke kombinere.

– Det ser ut til at vi får et veldig bra startfelt i NM. Og vi er veldig glad for at de fleste forsøker å rekke det. Kristoff er kanskje den største favoritten, men med så mange ryttere som Uno-X har på startstreken, så er det store forventninger også til dem, sier Hans Falk.

PS! Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) sykler også Critérium du Dauphiné. Men han skal videre på andre ritt og rekker dermed ikke NM.