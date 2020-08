25 håndverkere jobber med å konstruere «verdens dyreste» munnbind til hemmelig kjøper

Lagd av 18 karat gull og pyntet med 3600 svarte og hvite diamanter, er kanskje verdens dyreste munnbind i ferd med å bli konstruert.

Kunst fremfor oppmerksomhet, sier håndverkerne som lager munnbindet på bestilling fra en ikke navngitt amerikansk kjøper.

DIAMANTFABRIKK: Munnbindet blir konstruert på en diamantfabrikk Motza i Israel. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

– Jeg tror ikke kjøperen kommer til å bruke munnbindet på butikken, men vedkommende kommer til å bruke det her og der, sier Isaac Levy, som eier det israelske smykkemerket Yvel.

Kjøperen er en kinesisk kunstsamler, som er bosatt i USA, skriver Reuters.

– Han er en ung-gammel kunde av oss. Veldig sjarmerende, veldig utadvendt og han liker å skille seg ut, sier Levy, som har planer om å overlevere masken personlig til kjøperen når det er ferdig.

EKSKLUSIVT: Det eksklusive munnbindet er konstruert av gull og diamanter til en ukjent amerikansk kjøper. Ronen Zvulun / Reuters

Masken konstrueres av et team på 25 håndverkere. I tillegg til eksklusiv utskykning, skal munnbindet utstyres med et N99 filter, som skal gi god beskyttelse mot viruset.

Selv om masken kan bli sett på som vulgær i en vanskelig økonomisk periode, er den for Levy først og fremst et stykke kunst.

– For mange kan det være det dyreste munnbindet i verden. For oss er det en måte å beskytte arbeiderne ved fabrikken slik at de kan brødfø familiene sine, sier han.

Masken skal etter planen være ferdigstilt i oktober.