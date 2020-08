Norges speiderdilemma - ser ikke Serbia fra tribuneplass før de møtes

Landslagssjef Lars Lagerbäck og resten av støtteapparatet rundt A-landslaget for herrer inviterte til informasjonsmøte torsdag.

Via digitale plattformer kunne de blant annet informere om at dagens reise- og karanteneregler gjør at de ikke får muligheten til å se Serbias september-kamper live ved å være til stede på tribunen.

Det samme gjelder for motstanderne de skal møte i Nations League til høsten. Norge møter Serbia på Ullevaal i semifinale i kampen om EM-plass 8. oktober, og «Perry» sa også at landslaget kunne valgt å sende speidere definert som jobbreisende.

– Det er et etisk og moralsk dilemma. Hvor viktig er det å se dem? Man får alltid et annet blikk ved å se dem live, med et fugleperspektiv. Men det å sende folk inn i et land der smitterisikoen er høy er noe vi ikke ønsker å være med på. Det ene er at speiderne kan bli smittet selv, og det andre er at de kan bringe med seg smitte til Norge. Det vil ikke vi risikere. Vi ønsker å være med i den dugnaden som alle kan stille opp på, sa landslagsassistenten.

Per Joar Hansen understrekte at landslaget har gjort gode forberedelser i forkant, men bekreftet samtidig at det var planer om å se dem med personlig oppmøte i deres Nations League-kamper i september. Nå blir det i stedet video-gransking både av bortemøtet mot Russland og hjemmekampen mot Tyrkia, der NFF hadde planer om å være til stede.

– Vi tror ikke de kommer til å spille så veldig annerledes i oktober enn de gjorde i mars. Det kan være noen nye spillere inn og ut, sa landslagsassistenten.

Positiv til Ødegaards Madrid-retur

Martin Ødegaards nye klubbsituasjon, der han skal tilbake til Madrid etter kun en sesong på utlån i Real Sociedad, ble selvsagt også tema under møtet.

– Det viktigste er at han føler at det kjennes bra ut for egen del. Det tror jeg at det gjør, selv om han hadde tenkt at han skulle bli værende. For landslagets del ser jeg ikke på det som noen forskjell. Da er et snarere positivt. Han kommer til et sted med enda bedre kvalitet. Man funderer rundt spilletid, men de får et intensivt kampprogram, og med hans kvaliteter er jeg ikke bekymret for at han ikke skal få spilletid. Fra mitt ståsted er det kun positivt, sier Lagerbäck.

Ødegaards kneskade ble også tema.

– Jeg er lekmann. Han har et jumpers knee. Det kan hvem som helst lese seg opp på, men det lille jeg har hørt er at han er på bedringens vei. Hvor bra det er og hvordan prognosene er, kan ikke jeg uttale meg om, sier Lagerbäck.

Har tatt ut bruttotropp

Lars Lagerbäck informerte også om at han og hans team har tatt ut en bruttotropp på 35 spillere, som han har kunnet følge siden i sommer. Dermed er det blitt mye TV-tid for svensken den siste tiden.

– Jeg pleier å se mye fotball, men jeg har aldri sett så mye fotball som i denne perioden. Vi i støtteapparatet har vært i kontakt nesten hver dag. Det er oftere enn under normale forhold, sa landslagssjefen.

Lagerbäck kommer selv til Norge 20. august, og skal etter planen presentere troppen til de første kampene denne høsten - Nations League-kampene i september - fire dager senere. Der kan det bli tatt ut mer enn 23 spillere denne gang.

Disse kampenes eksistens beror imidlertid på at Østerrike får komme til Norge og Norge selv får komme til Nord-Irland tre dager senere.

Det ble allerede tidligere i august klart at Nations League-møtet mot Østerrike går uten publikum på Ullevaal. Serbia-kampen er fremdeles uviss i så måte.

Har søkt om dispensasjon

Fotballforbundet har søkt helsemyndighetene om at reiser med klubb- og landslag skal defineres som jobbreise og dermed ikke omfattes av karantenebestemmelse, men i stedet skal erstattes av et testregime leder i konkurranseavdelingen i Fotballforbundet Nils Fisketjønn.

NFF kunne også fortelle om en streng «korona-protokoll» fra UEFA og et omfattende testopplegg i forbindelse med høstens kamper.

– De aller fleste spillerne testes allerede der de er. Jevnlig. Ofte én gang i uken og før hver kamp, så de er allerede godt testet før de kommer til Norge. Vår protokoll sier at spillere og støtteapparatet skal testes ti til 14 dager før kamp. Deretter kommer de inn til samlingen. Da skal de testes to til tre dager før kamp, etter kamp og i det landet man reiser til for å spille bortekamp, sa Ola Sand.

Han er en av to leger som jobber med landslaget.

– I tillegg har vi jevnlig kontakt med alle sammen. Når de er på samlinger, skal de screenes og svare på spørsmål morgen og kveld. I tillegg har vi et pannetermometer for å ta temperaturen på dem, tilføyde han.

Norges første kamper høsten 2020:

4. september: Norge - Østerrike, Nations League

7. september: Nord-Irland - Norge, Nations League

8. oktober: Norge - Serbia, EM-playoff

Siste norske landskamp var i november i fjor

Koronapandemien har satt sitt preg på all fotball, og Norges siste kamp var i EM-kvalifiseringen mot Malta i november i fjor. Opprinnelig skulle Norges playoff-møte med Serbia og eventuelle finale mot vinneren av Skottland-Israel gått av stabelen i mars.

Selve EMet som skulle vært spilt i sommer er også utsatt, og skal nå arrangeres fra juni til juli neste år.

Dersom Norge kvalifiserer seg, går de rett inn i gruppe med England, Tsjekkia og Kroatia. Møtet med England skal etter planen gå på Wembley, men det er fremdeles usikkerhet rundt hvordan selve EM også kan gjennomføres slik verdensbildet ser ut i dag.

TV 2/NTB