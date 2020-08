Hagen vil ha huset sitt tilbake: – Belastende at han ikke kan søke tilflukt i eget hjem

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (TV 2): Politiet vil beslaglegge drapssiktede Tom Hagens (70) enebolig i tre måneder og planlegger nye undersøkelser i neste uke. Milliardæren er lei av ikke å kunne trekke seg tilbake etter at ansiktet hans ble kjent for hele Norge.

Det sier Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til TV 2 på vei inn til rettsmøtet der Nedre Romerike tingrett skal avgjøre om Hagen får flytte hjem.

— Det er klart at det er krevende for en godt voksen mann ikke å ha tilgang til egen bolig. Det er ikke til å legge skjul på at han er blitt et kjent ansikt. I en slik situasjon er det ekstra belastende at han ikke kan søke tilflukt i eget hjem, sier Holden.

— Kan du utdype det?

— Det er krevende å mot sin vilje bli en så offentlig person. Jeg tror alle skjønner at det kan være godt å lukke døren til eget hjem, sier han.

Kun to runder i boligen

Den 28. april i år ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap på sin egen kone. Da hadde Anne-Elisabeth Hagens (68) forsvinning vært etterforsket i 18 måneder, og politiet hadde gjort en rekke undersøkelser både i og utenfor huset.

— Vi spør oss om dette er nødvendig, og derfor har vi bedt retten ta stilling til om vilkårene for å gjøre beslaget er oppfylt, sier Holden til TV 2.



HÅPEFULL: Advokat Svein Holden tok seg tid til en kort prat med pressen før rettsmøtet torsdsag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

— I hvilken grad har du eller Tom Hagen tanker om at dette handler om mer enn bevissituasjonen?

— Det kan ikke vi spekulere i. Vi må bare forholde oss til lovens vilkår og om de er oppfylt.



Under rettsmøtet torsdag kom det frem at politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser i Sloraveien 4 kun to ganger i juni, juli og august.

Politioverbetjent Christer Svane Andersson i Kripos holdt en kort redegjørelse for åpen rett før pressen ble stengt ute fra rettsmøtet.

Han fortalte at politiet gjorde tekniske undersøkelser i Hagens enebolig så sent som for noen dager siden. Samtidig planlegger politiet å gjøre nye undersøkelser i neste uke eller uken etter det igjen.



Holden ville vite hvor mange ganger politiet har gjort undersøkelser i boligen denne sommeren.

Andersson sier han ikke er kjent med noen undersøkelser i juli, men at de var der én gang i juli og én gang denne uken.

Rettsmøtet pågår

Etter elleve dager i varetekt ble Hagen løslatt fordi Eidsivating lagmannsrett ikke mener at det er skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til dette.

Siden løslatelsen den 8. mai har politiet nektet milliardæren å flytte hjem til eneboligen sin i Sloraveien 4 på Fjellhamar. De betegner boligen som et drapsåsted. Huset er dermed et sentralt bevis i saken.

Nylig ble det kjent at politiet vil beslaglegge huset i ytterligere tre måneder. Det finner ikke Tom Hagen seg i. Han mener at beslaget er ugyldig. Torsdag tok han altså saken til Nedre Romerike tingrett.

Hagen møtte ikke selv under rettsmøtet i Lillestrøm torsdag morgen, men det gjorde hans forsvarer Svein Holden, samt advokat Mikkel Toft Gimse fra samme advokatfirma.

Politiadvokat Jane Lundstadsveen møtte for påtalemyndigheten.

Rettsmøtet begynte klokken 9 og pågår fremdeles.