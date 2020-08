Fotballryktene: – Liverpool får konkurranse om midtbanestjerne

Liverpool har allerede sikret seg den greske venstrebacken Kostas Tsimikas. Nå er Merseyside-klubben på jakt etter en kreativ midtbanespiller. Bayern Münchens Thiago Alcantara har vært hyppig nevnt som et aktuelt alternativ, men nå har Manchester City kastet seg inn i kampen om den ettertraktede spanjolens underskrift, skriver Bild. De lyseblå har mer penger å rutte med, noe som kan bli avgjørende for hvor Alcantara havner.

Manchester Uniteds strategi for å få Jadon Sancho tilbake til balløya har så langt ikke båret frukter. Borussia Dortmund står på sitt, og det virker uunngåelig at rødtrøyene faktisk må bla opp beløpet Dortmund krever. Nå har Manchester United satt alle andre potensielle signeringer på vent for å få Sancho-avtalen i havn, skriver Mirror.

Ryktene rundt Alexandre Lacazette og en mulig Juventus-overgang fortsetter å svirre. Ifølge CalcioMercato har Juventus nå tatt kontakt med London-klubben.

Watford måtte ta den tunge veien ned i Championship. Flere av klubbens mest profilerte spillere kan forsvinne. En av dem er 22-åringen Ismaila Sarr, som har vært koblet til Liverpool. Det kan bli en dyr affære. Watford krever nemlig hele 466 millioner kroner for Sarr, skriver Evening Standard. Sarr er selv lysten på en overgang til Premier League-mesterne. Han har sagt at «alle ville elsket å spille for Liverpool» til medier i hjemlandet Senegal.

Roma er interesserte i Arsenals midtbanekriger Lucas Torreira. Amadou Diawara kan gå motsatt vei, skriver Gazzetta dello Sport.

Valencia er i desperat pengenød. Nylig ble Dani Parejo og Francis Coquelin solgt til Villarreal for en slikk og ingenting. Men flere skal bort for å få penger inn i klubbkassen. Det har svært mange Premier League-lag fått med seg, skriver Marca.

Jack Grealish holdt Aston Villa flytende i Premier League, og Birmingham-klubben vil svært gjerne beholde den ettertraktede midtbane-eleganten. Nå skal Villa-sjef Christian Purslow i samtaler med Grealish om fremtiden, skriver Mirror. Manchester United er en av flere klubber som lusker i buskene.

Benfica er favoritter til å sikre seg underskriften til tidligere Tottenham-spiller Jan Vertonghen (33). Belgieren kan få selskap av superspissen Edinson Cavani i den portugisiske klubben, skriver The Sun.

Lyons sportsdirektør Juninho avslører at midtbanespilleren Houssem Aouar kan forlate klubben i sommer. Arsenal, Manchester City og Juventus er blant klubbene som følger Aouar, skriver Daily Mail.

Paul Pogba forventer at kontraktsforhandlinger med Manchester United vil starte så snart Europaliga-eventyret er over. Det skriver Sky Sports.

Arsenal ser ut til å sikre seg Sportings lovende 17-åring Joelson Fernandes, skriver Mirror. Fernandes blir kalt den nye Ronaldo.

WBA og Fulham er blant klubbene som ønsker seg Peterboroughs engelske spiss Ivan Toney, skriver Football Insider.

En rekke toppklubber har vært koblet til Napolis Kalidou Koulibaly. Den italienske klubben forbereder seg på en fremtid uten midtstopperen. Lille-stopperen Gabriel Magalhaes er i Napolis kikkert. Han vil koste rundt 250 millioner kroner, skriver Manchester Evening News.

Tottenham planlegger å sende Oliver Skipp og Jamie Bowden på utlån etter signeringen av Pierre-Emile Højbjerg, skriver Football Insider.

Chelsea har ingen planer å å stoppe kjøpefesten. Atleticos superkeeper Jan Oblak står høyt på ønskelisten. Den spanske klubben vil i så fall erstatte Oblak med serbiske Marko Dmitrovic, skriver Goal.

David Brooks er ønsket av en rekke PL-klubber. Leicester er den foreløpig siste klubben som har kastet seg inn i kampen om Brooks' underskrift. Bournemouth-sjef Jason Tindall insisterer på at det ikke blir noe brannsalg av klubbens stjerner.