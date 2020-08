Vurderer å anmelde fester etter klokken 23

For tredje natt på rad festet ferske studenter seg gjennom Trondheims-natten, til både naboer og politiets store frustrasjon.

– Det er mye det samme som tidligere netter. Det har vært over 30 klager på ulike fester, og flere av disse har fått flere klager, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Heller ikke natt til torsdag hadde politiet kapasitet til å rykke ut til de mange klagene fra søvnløse naboer. Operasjonslederen anslår at de har avsluttet en håndfull privatfester i Trondheim sentrum.

– De som ringer inn til oss er frustrerte og enkelte er rett og slett forbanna. De har ikke sovet på flere døgn. Når vi først kommer og avslutter festene, har de gjerne holdt på en stund, forteller Jonsen.

Vurderer anmeldelser

Til tross for massiv medieoppmerksomhet, fortsetter studentene i Trondheim å feste med uforminsket styrke og støy. Dette gjør at politiet nå vurderer å gå strengere til verks for å bevare natteroen.

– Nå har det vært et sånt fokus på dette, men det hjelper tydeligvis ikke. Det spørs om vi ikke må gå hardt til verks og anmelde festene fremover, sier operasjonslederen.

Håpet studentene gikk lei

Enn så lenge har politiet i Trondheim nøyet seg med å dele ut pålegg om å avslutte festene.

– Alternativet er at vi anmelder all forstyrrelse av nattero etter klokken 23, sier operasjonslederen. Etter tre netter med festing, hadde politiet håpet at studentene begynte å gå lei. Der tok de grundig feil.

– Vi tenkte jo at de måtte begynne å bli slitne, nå er det tross alt natt til torsdag. Men nei, det virker ikke som de er ferdig med det første, avslutter Johnsen.

44 oppdrag om feststøy

Også Bergen politidistrikt forteller om en veldig hektisk natt med mange klager på fest og støy.

– Vi har hatt veldig mye å gjøre i sentrumskjernen. Vi har registrert 44 oppdrag mellom klokken 23 og 2. Vi klarte ikke å rekke over alle, sier operasjonsleder Vibeke Næss.

– Vurderer politidistriktet å anmelde festene?

– Ikke så vidt meg bekjent. Der vi har vært møtte vi grei ungdom som etterkom påleggene. Hadde vi måttet komme tilbake igjen kunne det resultert i anmeldelse, sier operasjonslederen.

30 oppdrag

Oslo politidistrikt forteller at det var hektisk i to-tre timer natt til torsdag. De har loggført cirka 30 hendelser relatert til feststøy.

– Det dreier seg om alt fra klager på høy musikk til ansamlinger i park. Alle vi kom i kontakt med fulgte påleggene, og det er ikke blitt gitt formelle bortvisninger eller anmeldelser, sier operasjonsleder Christian Khron Engeseth i Oslo politiet.

Han vil ikke uttale seg om hvor vidt politidistriktet vurderer å anmelde fester, ettersom det eventuelt er en beslutning som tas høyere opp i systemet.