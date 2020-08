Har du denne hjemme? – kan gi brannskade på få sekunder

TV 2 HJELPER DEG: Lege advarer mot for høye temperaturer på berøringspanel på moderne koketopper.

Induksjonskoketopper er populære, ettersom de raskt får kjeler og stekepanner varme. Det er derimot ikke bra når det såkalte «touchpanelet», altså berøringsflaten hvor man styrer de ulike platene, blir for varmt.

Koketoppen fra Gram, som fembarnsfamilien Jødahl Karling kjøpte, blir så varm på «touchpanelet» at man etter få sekunder risikerer brannskade.

Heldigvis løste det seg da TV 2 hjelper deg tok saken.

Farlig varmt

Nemko tester elektrisk utstyr for kunder over hele verden. De har, på oppdrag fra TV 2 hjelper deg, målt temperaturen og funnet ut at touchpanelet blir 64 grader varmt.

BRANNSKADE: Ved 64 grader kan en ti-åring få brannskade etter kun to sekunder, sier klinikksjef Kim Alexander Tønseth Foto: Martin Habbestad/TV 2 hjelper deg

– Så høy temperatur kan rett og slett føre til brannskader etter bare få sekunder, sier lege Kim Alexander Tønseth. Han er klinikksjef for avdelingen som behandler brannskadde ved Oslo universitetssykehus.

Fikk ikke klage

Familien forsøkte å klage, men det var ikke enkelt. De hadde kjøpt koketoppen hos Elkjøp, men der var det lite hjelp å få.

Først fikk de beskjed om å ta med seg koketoppen til butikken, men da de gjorde det fikk de vite at det var ingenting Elkjøp kunne gjøre. Hvis de ville klage måtte de kontakte produsenten.

– Dette kan ikke Elkjøp gjøre, sier jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud.

Det er nemlig butikken som er ansvarlig for å ta imot og behandle klagen når kunden kommer og er misfornøyd med en vare.

– Reglene er slik for å hindre at du, som kunde, skal bli en kasteball mellom butikk og produsent, sier Skarderud.

Uriktige regler

Det er ikke normalt at de blir opp til 80 grader, men ifølge EU normen og lovgivning kan og må de bli opp til 80 grader. Og ja, det er varmt! Gram, produsent av koketopper

Da mamma Tine Jødahl Karling (33) skrev til produsenten, Gram, fikk hun beskjed om at det er normalt at touchpanelet kan bli varmt.

Gram påstod altså at temperaturen kunne bli opptil 80 grader uten at det ville bryte med regelverket.

Men påstanden om at reglene tillater temperaturer opptil 80 grader stemmer ikke.

KOKKELERER SAMMEN: Hele familien er med på matlagingen. Foto: Stein Stie/TV 2 hjelper deg

Reglene sier at maks tillate temperatur er 45 grader høyere enn romtemperaturen. Hvis romtemperaturen for eksempel er 20 grader, så kan «touchpanelet» bli maks 65 grader.

Dette har TV 2 hjelper deg fått bekreftet fra både Nemko og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Alvorlige brannskader

Lege Kim Alexander Tønseth mener reglene tillater for høye temperaturer.

– Jeg synes disse reglene er merkelige, sier Tønseth.

Ifølge legen vil man raskt kunne få alvorlige brannskader ved 64 grader.

– En voksen vil etter bare fire sekunder får en andre- eller tredjegrads brannskade med blemmer eller hud som faller av. I verste fall må man transplantere hud, forteller han.

Farligere for barn

I den aktive fembarnsfamilien er det mange som liker å lage mat, – også de tre største barna, Luna (14), Loelle (13) og Lucaz (10).

– Jeg synes det blir skikkelig varmt på knappene, sier Loelle.

Koketoppen er designet slik at touchpanelet ligger nærme kokesonen. Det betyr at knappene blir ekstra varme når det er store kjeler eller en stor stekepanne på koketoppen.

– Særlig når vi steker pannekaker blir knappene skikkelig varme, sier Lucas.

VARM KOKETOPP: Labsjef Tore Ledaal måler temperaturen på touchpanelet til 64 grader. Foto: Joakim Kaasen/TV 2 hjelper deg

– Barn tåler høye temperaturer dårligere enn voksne, sier lege Kim Alexander Tønseth og legger til:

Slik ble koketoppen testet Nemko har gjennomført en laboratorietest for å finne ut hvor varm koketoppen er. Dette er en standardisert internasjonal test med en bestemt oppskrift på hvordan den skal gjennomføres.

Man skal blant annet bruke fire kjeler med matolje som varmes opp og holdes varme i 30 minutter mens man måler temperaturer på forskjellige steder på touchpanelet. Testen viste at touchpanelet blir 64 grader varmt.

– Ved 64 grader vil en voksen få brannskader etter fire sekunder, mens en tiåring vil få det etter bare to.

Yngre barn og babyer vil bli brannskadd enda hurtigere.

Heldigvis er ikke Menrik (1) eller Melwin (3) så interessert i matlaging foreløpig. Skulle de derimot prøvd seg på å betjene koketoppen ville de risikert skade etter kun ett sekund.

Ett sekund er også tiden det tar fra du brenner deg når du tar på noe til hjernen klarer å oppfatte at det er for varmt.

Elkjøp svarer

Da TV 2 hjelper deg konfronterte Elkjøp sammen med Tine Jødahl Karling, var det særlig to ting fembarnsmoren ville få svar på.

– Jeg lurer på hvorfor ikke jeg fikk klage til dem, selv om det var hos Elkjøp vi hadde kjøpt koketoppen. Og så lurer jeg på om jeg får levere den tilbake og få pengene igjen.

HOS ELKJØP: Programleder Solveig Barstad og Tine Jødahl Karling konfronterer Elkjøp. Foto: Stein Stie/TV 2 hjelper deg

– Hva vil du gjøre med koketoppen dersom du ikke får igjen pengene, spør programleder Solveig Barstad.

– Jeg vil levere den tilbake uansett, vi har ikke bruk for den koketoppen, sier Jødahl Karling.

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergby svarer på vegne av Elkjøp.

Gram beklager feilopplysning Gram viser til at deres koketopp ikke blir varmere enn det reglene tilsier. De skriver at de ikke kan forholde seg til at noen har en annen subjektiv mening enn det reglene tilsier.

– Både jeg selv og flere av mine kollegaer i Gram har tilsvarende koketopp hjemme, og vi opplever ikke at de er uforholdsmessig varme å betjene, skriver Grams kommersielle direktør, Michael Bilde Jensen. Gram beklager at Tine fikk feil informasjon om at touchpanelet kunne bli 80 grader, og de vil også teste kokeplaten, siden deres egne målinger fra tidligere viser at den ikke skal bli varmere enn 59 grader.

– Vi må bare beklage at vi ikke møtte deg på en god måte da du kom for å klage, sier hun.

Fembarnsmoren spør om Elkjøp forstår at hun ikke vil ha en koketopp som blir 64 grader på touchpanelet.

– Jeg forstår det, samtidig er det slik at dette er innenfor reglene, sier Bergby.

– Ville du ha kjøpt en koketopp som ble så varm?

– Nei, jeg ville nok ikke det.

– Vil dere ta tilbake koketoppen?

– Ja det vil vi, og du skal selvsagt få penger igjen. Og så vil vi gjerne betale for den nye koketoppen dere har kjøpt og installeringen av den. Vi er veldig lei oss for at du hadde en dårlig kundeopplevelse med oss, avslutter kommunikasjonssjefen.

– Tusen takk, nå ble jeg nesten litt rørt, svarer fembarnsmoren.