Ordkrigen er i gang – slår tilbake mot «sinte» Harris

Like etter 23.30 norsk tid, avsluttet Joe Biden og Kamala Harris sin første offentlige opptreden som demokratenes president- og visepresidentkandidat.

Her gikk de begge til angrep på den landets sittende president, som få minutter senere startet sin pressekonferanse i Det hvite hus.

– Sint og frustrert

Biden og Harris sin opptreden fikk enormt med medieoppmerksomhet i USA, og ble uunngåelig nok et tema også på Trumps pressekonferanse.

Selv hadde Trump bare fått med seg noen minutter av rivalenes tale, og kritiserte nok en gang Harris sine svake resultat under demokratenes primærvalg.

Donald Trump tok seg til til å kritisere Kamala Harris under sin pressekonferanse onsdag. Foto: Nicholas Kamm/AFP

– Jeg så oppslutningen hennes gå ned til nesten null. Og hun forlot valgkampen sint og frustrert, sier Trump. Han påpeker at Harris gikk hardt ut mot Biden under demokratenes debatter i fjor sommer.

– Det var ingen som fornærmet Biden mer enn henne. Hun sa forferdelige ting om ham. Og nå prøver hun å bli visepresident, og sier hvor fantastisk han er. Jeg synes det var et veldig merkelig valg av Biden, på grunn av tingene hun sa, fortetter presidenten.

Overrasket over valget

Tirsdag sa Trump at han var overrasket over Bidens valg av visepresidentkandidat, et poeng han gjentok onsdag.

– Jeg var overrasket, veldig overrasket, på grunn av den forferdelige måten han snakket om henne på. Og fordi hun sank som en stein under primærvalget. Det gjorde ikke jeg da jeg stilte til valg, og jeg stilte mot 17 folk, for det meste guvernører og senatorer, påpeker presidenten.

I sin første tale som visepresidentkandidat, ga Harris presidenten skylden for USAs mange koronadødsfall. Da Trump ble konfrontert med påstanden, avfeide han det som faktafeil

– Jeg leste i dag at hun er veldig dårlig med fakta. Jeg tror hun kommer til å bli en stor fiasko, legger presidenten til.

Rekordtall for Biden

Tidligere på kvelden hadde Biden allerede kommentert Trumps angrep på Harris.

– Er noen virkelig overrasket over at Donald Trump har et problem med en sterk kvinne eller sterke kvinner generelt? spurte Biden med et smil.

Presidentkandidat Joe Biden samlet inn 26 millioner dollar i valgkampbidrag i døgnet som fulgte kunngjøringen av Kamala Harris som visepresidentkandidat. Foto: Carolyn Kaster/AP/NTB Scanpix

Samtidig ble det klart at Biden har satt ny innsamlingsrekord det siste døgnet. Presidentkandidaten har mottatt 26 millioner dollar i valgkampbidrag siden han kunngjorde Harris som sin nummer to.

Det er en dobling av hans forrige dagsrekord og et tegn på begeistring hos demokratiske velgere for valget av Harris, den første svarte kvinnen som utpekes til visepresidentkandidat for ett av de to store partiene.

– Begeistringen er virkelig merkbar, sa Biden onsdag.