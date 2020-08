«Erkebiskop» arrestert etter å ha solgt «mirakelkur» mot koronaviruset

Mark Grenon er selverklært erkebiskop av sin egen kirke i delstaten Florida i USA. Den siste tiden har Greenon vært på rømmen sammen med sønnen Joseph.

De har vært etterlyst av amerikanske myndigheter, mistenkt for å ha solgt blekemiddel som en «mirakelkur» mot koronaviruset.

Erkebiskopens kur har kostet syv amerikanere livet, skriver AP News.

Livsfarlig kur

Nå er de begge arrestert i Columbia. En video publisert av landets statsadvokat, viser far og sønn Grenon bli ført bort av bevæpnet politi. De er begge blå fangedrakter og masker.

Pågripelsen kommer en måned etter at Grenon og tre av sønnene hans ble tiltalt av føderale myndigheter i Florida, for salg av et middel som ikke er godkjent av helsemyndighetene, og som potensielt kan være livsfarlig.

Klorindioksid er et kraftig blekemiddel brukt i tekstilproduksjon. Inntak kan være dødelig. Foto: Juan Karita/AP News

Stoffet, kjent som klorindioksid, er et kraftig blekemiddel som hovedsaklig blir brukt i tekstilproduksjon.

Grenon-familien har markedsført blekemiddelet som en «mirakel-mineral-kur». Ifølge Grenon vil inntak av blekemiddelet kurere nesten alle sykdommer, inkludert covid-19, kreft, HIV/aids og diagnosen autisme.

Kontaktet Trump

Britiske The Guardian har tidligere avslørt at familien Grenon skrev et brev til USAs president Donald Trump. Her ble oppfordret til å presidenten benytte seg av blekemiddel i kampen mot koronaviruset.

Noen dager senere presenterte Trump blekemiddel som en mulig kur under sin daglige pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Er det en måte vi kan gjøre noe, gjennom en injeksjon eller nærmest en rensing? spurte presidenten sine ledende smitteverneksperter.

Kan få lang straff

Den amerikanske legemiddeletaten Food and Drug Administration har gitt Grenon og familien forbud mot å selge blekemiddel. FDA har tidligere advart amerikanere mot å drikke det farlige stoffet.

– Hvis du drikker dette, eller andre klorprodukter, slutt med det nå. FDA har mottatt mange meldinger at disse produktene, som selges over nettet som «behandlinger», har gjort kunder syke, heter det i advarselen.

Grenon og sønnen forventes å bli utlevert til USA innen kort tid. De risikerer over 17 år i fengsel.