– Vi har vært en katastrofe for hverandres kjærlighetsliv

Øyeblikket der tennis-yndlingen Eugenie Bouchard tråkket i salaten gikk verden rundt, og nå skal det til og med lagens en film om det.

– Det er et beryktet øyeblikk i livet mitt, da jeg tvitret når jeg ikke burde ha gjort det. Det ble en stor greie, sier Bouchard i TENNIS.com Podcast.

Det var under Super Bowl i 2017 det skjedde. Atlanta Falcons ledet 28-3 over Patriots, og det var ikke mange som trodde tidenes comeback var mulig.

En eplekjekk Bouchard gikk hardt ut på Twitter og meldte at hun hadde trodd på Atlanta hele tiden.

– Skal vi gå på en date om Patriots vinner? spurte studenten John Goehrke.

Fortsatt sikker på Atlanta-seier, svarte Bouchard ja. Resten er historie - og snart også en film. For da det så som mørkest ut våknet quarterback-legenden Tom Brady for Patriots og sørget for et sensasjonelt comeback.

– Holder kontakten

Samtidig sikret han Goehrke en date med Bouchard, og den kanadiske tennisspilleren holdt ord.

– Det endte kult, jeg er venner med John, han som tvitret til meg, sier Bouchard.

Hun holder fortsatt kontakten med Goehrke, over tre år etter daten som gikk verden rundt. 26-åringen hevder at hennes tidligere kavaler av og til spiller kostbar.

– Jeg holder kontakten med John. Vi har hengt sammen mange ganger. Jeg tror han har fått seg en kjæreste, kanskje det er derfor han ikke tekster meg tilbake, sier Bouchard.

26-åringen hevder deres høyprofilerte date har skapt problemer for dem begge.

– Alle kjærestene hans hater meg. Vi har snakket så mye om det. Alle jenter han henger med spør «hvorfor vil du henge med meg, når du var med Genie». Jeg ødelegger kjærlighetslivet hans, det er så trist, sier hun, men legger til at det ikke er noe å være sjalu for.

– Han bor i Chicago, jeg reiser verden rundt. Vi treffes kanskje én gang i året. Jeg er ikke en trussel, slapp av.

– Katastrofe for hverandre

Også for Bouchard har vennskapet resultert i partner-sjalusi.

– Da jeg hadde en kjæreste skapte det problemer for meg også. For å være ærlig har vi vært en katastrofe for hverandres kjærlighetsliv, det er ikke bra, sier hun, og forklarer:

– Den andre personen leser artikler, blir sjalu og undrer på om vi fortsatt har en greie. Jeg skjønner hvorfor jenter kan bli sjalu, og karer i mitt liv også. Det var tøft, vi var problematiske for hverandre.

Oppmerksomheten blir neppe mindre av at det nå lages en film om den berømte daten, men Bouchard synes mest av alt at det er utrolig kjekt at det skal lages en film om noe som faktisk skjedde med henne.

– Fox kjøpte rettighetene til filmen, det er et manus klart og de skal begynne å finne skuespillere til den, men det går langsommere på grunn av pandemien. Det er veldig kult at de vil lage en film om noe som faktisk skjedde i livet mitt. Jeg kan ikke tro det er sant, sier hun.