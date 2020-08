Uttaler seg om stormen rundt Ellen DeGeneres: – Har vært bare kjærlighet

Hiphop danseren Stephen Boss, best kjent som DJ «tWitch» fra «The Ellen DeGeneres Show», har nå valgt å uttale seg for første gang om ryktestormen rundt DeGeneres.

Det hele startet da ti ansatte i talkshowprogrammet påsto de hadde opplevd rasisme, frykt og trusler på arbeidsplassen.

STØTTER ELLEN DEGENERES: Stephen Boss uttaler seg om ryktestormen rundt «The Ellen DeGeneres Show». Foto: Robyn Beck

Boss, som startet som DJ «tWitch» i programmet i 2014, velger å stå ved DeGeneres og støtter henne.

– Vi kan ikke uttale oss for mye om det, men jeg vil si dette: Det har vært bare kjærlighet, forteller danseren til US Weekly.

– Det er klart det er noen ting å ta opp, men fra mitt ståsted og flere andre har det bare vært kjærlighet, legger han til.

Familietid

Boss forteller at han gleder seg til å komme tilbake igjen på jobb, men han kommer også til å savne tiden hjemme under korona sammen med kona Allison Holker (32) og barna deres.

«tWitch» har barna Maddox (4) og Zaia (1) sammen med Holker, mens Holker også har datteren Weslie (12) fra et tidligere forhold.

Boss tror mange kommer til å synes det blir rart å dra tilbake til jobb etter mye tid hjemme med familie.

– Jeg tror alle kommer til å ha litt seperasjonsangst, forteller han.

– Dårlig miljø

En tidligere ansatt ved talkshowet har derimot valgt å gå hardt ut mot programlederen og programmet.

DÅRLIG MILJØ: Tony Okungbowa forteller at han har kjent på det giftige miljøet på arbeidsplassen. Foto: Alberto E. Rodriguez

– Hvis hun vil ha sitt eget show og ha navnet sitt på showtittelen, må hun være mer involvert for å se hva som skjer. Jeg tror produsentene omgir henne og sier at ting er bra, forteller den tidligere ansatte, ifølge US Magazine.

Showets tidligere DJ, Tony Okungbowa, forteller at han har mottatt telefoner med spørsmål om hvordan han opplevde tiden sin i programmet. Okungbowa valgte da å uttale seg på sin egen Instagramkonto.

– Selv om jeg er takknemlig for muligheten det ga med, opplevde og følte jeg giften i miljøet, forteller han og legger til:

– Jeg står sammen med mine tidligere kolleger i deres søken etter å skape en sunnere og mer inkluderende arbeidsplass når programmet fortsetter.

Skrev til de ansatte

TV-verten valgte å sende en felles mail til de ansatte der hun beklaget.

– På dag én av dette talkshowet sa jeg i det første møtet at «The Ellen DeGeneres Show» skulle være et lykkelig sted. Ingen skulle noen gang heve stemmene sine, og alle skulle bli behandlet med respekt. Åpenbart ble det ikke sånn, og jeg er skuffet over å høre at det ikke har vært sånn. Og for det, er jeg lei meg, skrev hun.

DeGeneres skrev også at hun lovet å gjøre sin del for at henne selv og andre lærer og vokser av situasjonen som har oppstått.

Hun understreker også at hun ønsker at alle på arbeidsplassen skal være trygge på at de kan si det de vil.