PSG brøt Champions League-forbannelsen på overtid

Atalanta 1-2 Paris Saint-Germain

Se matchvinnermålet øverst!

Neymars lønn er større enn hele Atalantas tropp til sammen. Brasilianeren kostet over ni ganger så mye som motstanderens rekordkjøp Duvan Zapata. Paris med sine 12 millioner innbyggere er 100 ganger så stor som lille Bergamo. Forskjellene mellom de to kvartfinalistene er store, i alle fall i budsjett, forutsetninger og størrelse.

Alt lå til rette for en høyinteressant kamp med to offensive lag, der PSG var ansett som klar favoritt til å nå sin første semifinale i Champions League siden 1995. Siden oppkjøpet fra Qatar i 2011 har triumf i turneringen vært klubbens store mål.

Det kan de nå i 2020, men onsdag kveld så det lenge ut som at det skulle bli déjà vu og au revoir for PSG. Men i kampens siste ordinære minutt scoret Marquinhos før innbytter Eric Maxim Choupo-Moting avgjorde for Thomas Tuchels menn tre minutter på overtid. Mario Pašalić hadde sendt Atalanta i ledelsen i førsteomgang.

Matchvinner Choupo-Moting sier dette til engelsk tv etter kvartfinalen.

– Det var en vill kamp mot en tøff motstander. Vi hadde troen til siste slutt, for vi kunne ikke dra hjem som det så ut til. Jeg var selvsikker, og dette er en liten del av historien til PSG.

– Vi har allerede vunnet fire titler denne sesongen, men dette er den viktigste. Det er et stort steg i dag. Med et sånt lag må vi ha en sånn ambisjon. Vi skal gi alt og fortsette å ha troen. Fotballen har sine historier, sier en fornøyd matchvinner.

Tror Tuchel reddet jobben

TV 2s fotballeksperter sier kvartfinaletriumfen var svært viktig for PSG, og spesielt manager Thomas Tuchel.

– Det finnes ikke en bedre måte å vinne fotballkamper på. Tuchel hadde kanskje mistet jobben med tap, i stedet så snur de det, sier Brede Hangeland, som er overbevist om at tyskeren hadde vært ferdig i Paris med tap mot Atalanta.

De siste sesongen har PSG røket ut av Champions League på spektakulært vis med tap etter gode utgangspunkt mot blant andre Barcelona og Manchester United.

– De har blitt kjent for comebacks, men feil vei. Dette blir berømt om de står igjen med pokalen til slutt, sier Simen Stamsø-Møller.

Neymar-bom og «Super Mario»-mål

På fotballbanen hadde begge lag levert gode sesonger før kvartfinalen. PSG stakk av med samtlige troféer i Frankrike, mens angrepsvillige Atalanta scoret hele 98 mål i Serie A og har kvalifisert seg for neste års Champions League.

Kvartfinalen ble også underholdende fra start. Det italienske overraskelseslaget brukte kun to minutter på å skape kampens første sjanse. Alejandro Gomez skjøt fra innsiden av PSG-boksen, men Keylor Navas reddet.

Like etter burde Neymar sendt det franske hovedstadslaget i ledelsen. I stedet ble det en gedigen bom etter flott forarbeid. Alene med keeper skjøt brasilaneren flere meter utenfor. En grov bom som hadde medført strafferunde i skiskyting.

– At han ikke scorer her har jeg ingen forklating på, sier Hangeland når han ser sjansen om igjen etter kampen.

Atalanta fortsatte å presse på og etter 26 minutter fikk sensasjonslaget uttelling. Mario Pašalić bøyde ballen i lengste hjørnet til 1-0 i Lisboa. Målet var «Super Marios» tredje i Champions League denne sesongen.

– Se den kontrollerte avslutningen! Navas er sjanseløs, kommenterte TV 2s fotballekspert Petter Myhre ekstatisk.

Etter scoringen ble målscorer Pašalić slått tunell på av Neymar før vingen var nær utligning, men skuddet etter dribleraidet strøk utsiden stolpen.

Få minutter før pause sendte vingback Hans Hateboer en pasning i retning egen keeper, men ballen ble snappet av Neymar. Men nok en gang bommet PSG-stjernen stort på blinken. Atalanta til pause med ledelse.

Avgjorde på overtid

PSG hadde mye ball i åpningsminuttene av den andre omgangen, men det var Atalanta som fikk omgangens første sjanse. Berat Djimsiti fikk en gylden mulighet til å doble ledelsen ti minutter ut i omgangen, men midtstopperen sleivet et volleyforsøk fra kort hold utenfor.

Kylian Mbappé var meldt å være skadet til kvartfinalen, men VM-vinneren var med på benken til Thomas Tuchel. Før timen var spilt kom også franskmannen på banen for å jakte scoringer.

Mbappés første store involvering kom etter 73 minutter, men Atalanta-keeper Marco Sportiello reddet stjernens forsøk i korthjørnet. Neymar skjøt midt på Sportiello to minutter senere, før sisteskansen igjen sto i veien for nok en Mbappé-avslutning med ti minutter igjen av ordinær tid.

– Det var rett og slett for dårlige avslutninger. Det så ut til å koste dem, sier Stamsø-Møller.

Med 23 sekunder igjen på klokken fikk derimot PSG uttelling. Neymar tok ballen elegant med seg på låret før et dårlig skuddforsøk i stedet ble et strålende innlegg til Marquinhos som utlignet. Innbytter Eric Maxim Choupo-Moting avgjorde tre minutter på overtid etter forarbeid fra Neymar og Kylian Mbappé.

– Det er praktfullt det de to stjernespillerne gjør i forkant, sier TV 2s fotballekspert om vinnermålet.

PSG fortsetter sin sesong med semifinale 18. august. Der møter de enten RB Leibzig eller Ateltico Madrid.