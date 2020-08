Tysk institutt tror på vaksine til høsten

– Foreløpige prognoser viser at en eller flere vaksiner muligens vil kunne være tilgjengelige så tidlig som til høsten, skriver instituttet på sin hjemmeside onsdag.

Instituttet mener samtidig at det vil ta lenger tid å få pandemien under kontroll.

– Det vil være farlig på nåværende tidspunkt å stole på at en vaksine fra høsten 2020 vil kunne kontrollere pandemien, lyder advarselen, ifølge Reuters.

100 forsøk

Det tyske bioteknologifirmaet BioNTech samarbeider med den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer om utviklingen av en ny vaksine mot SARS-CoV-2, som det nye koronaviruset offisielt heter.

BioNTech meldte tirsdag at de har tenkt å be om at vaksinen godkjennes så tidlig som i oktober hvis de kliniske testene viser seg å være vellykket.

Virkningen av en kommende vaksine kan bli påvirket av om det skjer mutasjoner i viruset. Det kan også vise seg at de første vaksiner på markedet kun gir immunitet i en kort periode, ifølge Robert Koch-instituttet.

Det pågår nå over 100 forsøk rundt omkring i verden for å finne en vaksine mot det nye koronaviruset

Russisk vaksine

Tirsdag opplyste Russlands president Vladimir Putin at landets helsemyndigheter har godkjent den første vaksinen mot covid-19. Han håper at den snart kan masseproduseres slik at distribusjonen kan starte 1. januar.

Kunngjøringen ble imidlertid møtt med skepsis både i USA, Tyskland og Verdens helseorganisasjon (WHO) ettersom vaksinen ennå ikke har vært gjennom fase 3, det vil si storskalatesting på mennesker. Russland har ikke lagt fram den type data som kreves for at WHO kan vurdere den.

