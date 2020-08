Siv Jensen om hjemmefester: – Regjeringen har tabbet seg ut

– Jeg mener det var en tabbe av regjeringen å innføre skjenkestopp klokka 24. Da foregikk det i kontrollerte former. Nå er det helt ute av kontroll, sier Siv Jensen til TV 2.

Hun ber regjeringen nå oppheve den nasjonale skjenkestoppen som ble innført midnatt 8. august.

– Festene fortsetter, men de fortsetter på områder man ikke har kontroll. Store ansamlinger i parker og private fester som forstyrrer folks nattesøvn, det gjør at politiet må bruke mye ressurser på å stoppe dette. Jeg mener politiet har veldig mye annet de heller skal drive med.

TV 2 fortalte onsdag at regjeringen i utgangspunktet foreslo å stenge øl-kranene klokka 23. FHI støttet rådet om skjenkestopp, men foreslo midnatt som tidspunkt.

Frykter økt smittespredning

– Vi har alle et personlig ansvar for å følge de smittereglene myndighetene trekker opp. Men når tiltakene regjeringen har iverksatt får de konsekvensene vi nå ser, bør de tenke seg om en gang til. Jeg er redd for at det blir mer smittespredning og man utsetter politiet for en ressursbruk de ikke trenger. Det var en dårlig beslutning av regjeringen.

– Men regjeringen hadde støtte fra FHI?

– Ja, men jeg mener fortsatt den var feil. Også Folkehelseinstituttet bekymrer seg nok over smittespredning når store folkemengder samler seg, slik vi nå ser.

– Når ble Siv Jensen smittevernekspert?

– Nei, jeg er ikke smittevernekspert. Som jeg sier, vi ser at risikoen er større når man samler seg i så store mengder. Det er en grunn til at politiet må gripe inn og stoppe samlingene. Man hadde kontroll når man fulgte regelverk inne på serveringsstedene, sier Frp-lederen.

FHI-overlege Preben Aavitsland forklarte onsdag til TV 2 hvorfor FHI mener det er bedre med hjemmefester, enn åpne puber.

– Vi ser at folk i stedet kan velge å treffes i parker, på stranda eller på hjemmefester i stedet. Det er bedre sånn smittevernmessig sett. Viruset smitter dårligere utendørs. Vi vil heller ha ti hjemmefester eller nachspiel med tjue gjester hver enn to hundre samlet på en nattklubb, sa overlegen i FHI.

SE VIDEO: Politiet stoppet flere hjemmefester

– Straffer en hel næring

Frp-lederen mener det er urettferdig at skjenkestoppen rammer en hel bransje.

– Det straffer en helt næring, fordi man skyver foran de få aktørene som ikke har vært like flinke på smittevern. Man bør heller ta de som ikke følger regelverket og stenge de ned. Det er snakk om mange arbeidsplasser, sier Jensen.