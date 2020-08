Bekreftet: Ødegaard returnerer til Real Madrid

Real Sociedad bekrefter at Martin Ødegaard ikke spiller for klubben kommende sesong.

Real Sociedad bekrefter på sine nettsider at Martin Ødegaard (21) forlater klubben ett år tidligere enn planlagt, for å returnere til Real Madrid.

– Det er vanskelig å gjøre stort inntrykk på så kort tid, men det har Martin Ødegaard fått til. Mannen med venstrefoten forlater oss for å returnere til Real Madrid, men vi vil aldri glemme alt han har gjort for å glede oss i denne uforglemmelige sesongen, skriver Real Sociedad, og fortsetter:

– Målene hans, fotballen han spilte, karakteren hans, det han ga for klubben og ydmykheten hans har gjort at Martin vil bli husket med stor affeksjon av hele Real Sociedad-familien. Tusen takk, Martintxo, vi ønsker deg det beste i tiden som kommer.

TV 2s fotballekspert jubler av nyheten om at 21-åringen nå skal spille for Los Blancos.

– Dette er en gledens dag for alle som er glad i norsk fotball og Martin Ødegaard, sier Jesper Mathisen.

– Det er fantastisk og et bevis på hva han har levert denne sesongen. I den første halvdelen var han en av La Ligas beste spillere. Han herjet for et lag som lå høyt på tabellen, og han gjorde det mot all slags motstand – også de beste lagene. Real Madrid og Zinedine Zidane har nok sett noe de har bruk for. Jeg har ment hele sesongen av en retur ville være naturlig, hvorfor skal Real Madrid se ham herje for et annet La Liga-lag, spør fotballeksperten.

Mathisen føler seg trygg på at det kommer til å bli en god del spilletid på nordmannen.

– De spiller så mange kamper, med serie, cup og Champions League. Selv om han ikke få fast plass med en gang, vil han få nok av muligheter, sier han.

Allerede tirsdag kunne TV 2 fortelle at alt tydet på at oppholdet i Real Sociedad var over for Ødegaard, og onsdag var nordmannen utelatt fra Real Sociedads oversikt over de 30 spillerne som kommende uke skulle starte opptreningen til neste sesong.

Ny rolle

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué sa tirsdag at Ødegaard nå må forberede seg på en ny rolle.

– Ødegaard trenger ikke å bevise kvalitetene sine, men han må bevise han kan være like stabil som i første halvdel av sesongen i Real Sociedad, sier han.

– Alle som kjenner Martin vet at han kommer til å gi alt, men han må akseptere en annen rolle. I Real Madrid blir ikke den spilleren alle ser etter. Han må ta vare på mulighetene han får, fortsetter han.

𝗠agic

𝗔gility

𝗥eal

𝗧alent

𝗜ntelligence

𝗡orth



And commitment. It has been a fantastic, unforgettable year. Tusen takk, Martintxo 🇳🇴#AurreraReala pic.twitter.com/KqJ1KyvAsB — Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 12, 2020

Ombestemte seg

Sportsavisen Mundo Deportivo , som følger Real Sociedad tett, skriver at Real Sociedad skal ha blitt overrumplet og sjokkert av at Real Madrid velger å beholde Ødegaard i troppen kommende sesong.

Real Madrid-trener Zinédine Zidanes beslutning om å holde på nordmannen skal ha blitt tatt etter at storklubben røk ut av mesterligaen sist helg.

Selv om man hele tiden visste at det fantes en mulighet for at Real Madrid kunne hente Ødegaard hjem etter ett år, skal forståelsen i Real Sociedad ha vært at storklubben ville holde ord og la ham spille ytterligere en sesong på utlån.

Overbevist i telefonsamtale

Ifølge Mundo Deportivo ble Martin Ødegaard oppringt av Zinédine Zidane mens han er på ferie hjemme i Drammen, og stjernetreneren skal ha overbevist nordmannen om å spille for klubben som eier ham framover. Ødegaard kom til Real Madrid i 2015 og har vært leid ut de siste fire sesongene.

Real Sociedad vurderer nå angivelig om klubben skal gå løs på neste sesong uten en erstatning for Ødegaard. Det kan være aktuelt å leie inn den unge midtbanespilleren Óscar Rodríguez (22) fra Real Madrid.

Seriespillet i Spania starter opp igjen 12. september. Real Sociedad opplyser at spillerne skal testes for koronavirus fredag, mens de gjennomfører den først treningsøkta lørdag.

(©NTB/TV 2)