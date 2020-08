Masseoppsigelser hos Legoland

Legoland har i likhet med andre fornøyelsesparker kommet svært dårlig ut av koronapandemien. Det fører nå til masseoppsigelser.

Pressesjef Kasper Tangsig bekrefter dette til JydskeVestKysten.

Han vil orientere mer om de konkrete planene på torsdag.

Nyheten er på ingen måte den første av det dårlige slaget for Legoland i 2020. Da årsregnskapet for 2019 var klart, viste fasiten et overskudd på 83 millioner danske kroner. Det er det dårligste resultatet fornøyelsesparken har hatt de siste ti årene, skriver avisa.

Legoland skulle etter planen åpne i mars, men på grunn av koronasituasjonen måtte de utsette åpningen flere ganger. De fikk ikke åpnet før i starten av juni.

Fornøyelsesparken er under strenge restriksjoner, som blant annet betyr at det er færre gjester enn normalt.