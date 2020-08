CLMD om karrieren i koronatiden: – Man får litt lite input

Artist og The Voice-mentor Martin Danielle (32) er for de fleste kanskje best kjent under artistnavnet CLMD.

Til tross for at samfunnet befinner seg i en utfordrende tid nå, har Danielle flere positive opplevelser på hjemmebane.

Han ble pappa til en liten gutt, Alf, i oktober og for få dager siden annonserte han at han hadde forlovet seg med sin bedre halvdel Alexandra Backstrøm.

Nye impulser

FORLOVET: Martin Danielle og Alexandra Backstrøm ble foreldre til en gutt i oktober og ble nylig forlovet. Foto: Berit Roald

Likevel forteller han i et intervju med Gode nyheter på Nyhetskanalen at han savner inspirasjon for den kreative prosessen som artist nettopp på grunn av koronatiden.

– Den kreative prosessen i pappalivet er grei, det er kanskje litt verre i forhold til koronatider, man får litt lite input, sier Danielle.

Den siste tiden har han brukt mye tid i studio der han har jobbet med å skrive flere låter.

Men å bare oppholde seg i studio kan være litt ensformig for kreativiteten.

– Det er samtidig litt slik at man gjerne skulle hatt litt nye impulser for å kunne skrive god musikk, forklarer artisten.

Sønnen Alf får også være med i studio noen ganger. Og skal vi tro Alfs pappa kan det se ut til at sønnen allerede har fått sansen for musikk.

– Han er opptatt av instrumenter, så det er veldig gøy å se, smiler 32-åringen.

360-gradersvideo

Danielle mener det er viktig å fokusere på å gi folk en godfølelse nå i disse koronatider. Det ønsker han å bruke musikken sin til og kom nylig ut med låta «Sailboat».

– Jeg tror det handler om at man har lyst til å skape en følelse som gjør at folk klarer å kose seg og glemme situasjonen vi er i, sier Danielle og legger til:

– Det er en litt tynget stemning både i samfunnet og blant folk generelt.

Inspirasjonen til å skrive låta fikk han da han arrangerte en liten låtskriverkamp i sommer på hytten sin på Hvaler. Det var fint vær og de koste seg i sola - da ble han inspirert til å skrive låta.

– Det er viktig å stille opp med noe som er litt lettbeint, humoristisk men som samtidig har mening i seg også og skape en fin dynamikk for mennesker, forteller artisten.

Musikkvideoen til «Sailboat» skiller seg ut fra hans andre ettersom det er filmet i 360 grader slik at man selv kan bevege seg rundt på båten, og bli med på seilbåten med CLMD.