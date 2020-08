Svensk helsetopp til FHI-overlege: – Dere gjør feil i Norge

I en lengre sak har Expressen fått innsyn i mailkorrespondansen mellom Sveriges statsepidemolog Anders Tegnell og Johan Giesecke. Sistnevnte var tidligere ansatt som Sveriges statsepidemolog, og har under koronapandemien fungert som konsulent for den svenske Folkhälsomyndigheten.

Kritisk til Giesecke

I saken har Expressen også fått innsyn i en mail sendt fra Giesecke til FHI-overlege Preben Aavitsland. Mailen ble sendt fredag 27. mars, og er sendt på bakgrunn av en sak i Dagbladet som Aavitsland uttaler seg i.

I mailen skriver Giesecke følgende: «Som jag sagt nu flere gången: ni gör fel i Norge. Ha det gott, helsing Johan.»

TV 2 har spurt Aavitsland hva han tenkte da han mottok mailen fra Giesecke.

– Jeg har ingen kommentar til det, sier FHI-overlegen.

Også Frode Forland, fagdirektør i FHI, har uttrykt misnøye med måten Giesecke uttaler seg på. Forland har sagt i intervjuer at den tidligere statsepidemiologen «burde vært mer ydmyk».

Ønsker ikke konflikt

Da Svenske Dagbladet prøver å få en kommentar fra Anders Tegnell om Forlands kommentar, oppstår en spesiell situasjon.

Ifølge Expressen sender Tegnell kommentaren til Forland i stedet for journalisten i Svenske Dagbladet og spør hva han syntes om hans kommentar.

Forland svarer blant annet følgende, ifølge e-postene Expressen har fått tilgang til:

«Hei Anders og Johan. Det kommer et intervju igjen i SvD i morgen, tror jeg. Jeg har understreket at jeg ikke ønsker at det skal fremstilles som en konflikt mellom Norge og Sverige. Dere kjenner jo mine synspunkter på dette, og jeg understreker også at vi får vente med å evaluere til epidemien er over, og at vi har et godt samarbeid.»

Beklagelse fra Giesecke

Dagen etter denne e-posten ble sendt, kommer Johan Giesecke med en beklagelse til Frode Forland.

«Beste Frode, jeg ber om unnskyldning. Jeg er enig med deg i at jeg i blant har hatt en selvsikker holdning, når jeg burde ha vært mer forsiktig, og at jeg ved noen tilfeller har uttrykt meg på en overlegen måte om Norges tiltak.»

Videre skriver Giesecke at noen av uttalelsene hans var ment som «tull», men at han burde lært at det ikke ser bra ut i mediene.

«Jeg kan ikke ta tilbake det jeg har sagt, men jeg lover å moderere meg mer i fremtiden», skriver han avslutningsvis.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Johan Giesecke, uten hell. Til Dagbladet sier han at kommunikasjon mellom ham, Aavitsland og Forland har vært god.

– De nordiske statsepidemiologene kjenner jo hverandre godt og kommuniserer ofte, sier Giesecke til avisen.

Også Frode Forland sier til Dagbladet at han mener samarbeidet med svenskene har vært bra.