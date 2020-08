Sykkel-VM avlyst - jobber med å finne en ny arrangør i Europa

Sykkel-VM i Sveits, som skulle gå av stabelen fra 20.-27. september, er avlyst.

Det har vært forbudt med offentlige arrangementer med mer enn 1000 deltakere i alpelandet, noe som onsdg ble videreført frem til 1. oktober.

Det gjør at arrangørens håp om å kunne arrangere VM er ute, skriver de på sin offisielle nettside.

Hele 45 land er dessuten underlagt karantene for innreise til Sveits fra 8. august. Det ville fratatt mange av deltakerne muligheten til å delta. Hele 1200 utøvere, alt fra juniorer til eliteutøverne fra 90 nasjoner, skulle i utgangspunktet deltatt i mesterskapet

– Vi er triste og skuffet. Vi har jobbet hardt i nesten to år for å levere et fantastisk arrangement, sier Grégory Devaud og Alexandre Debons, som er co-presidenter for arrangementet i en pressemelding.

– Vi er klar over at den nasjonale og globale helsesituasjonen krever forsiktighet, og vi tenker mye på alle de som er blitt rammet, sier VM-duoen.

Jobber med alternativ arrangør

I en pressemelding skriver Det internasjonal sykkelforbundet (UCI) at de nå vil jobbe med å finne en alternativ arrangør, slik at mesterskapet likevel vil kunne arrangeres.

«Prioriteten er at det skal være i Europa på de oppsatte datoene. Det kan inkludere alle eller noen av de oppsatte rittene. UCI vil se etter en arrangørby som kan tilby en rute som er like utfordrende som den i Aigle-Martigny og som dermed kan passe den samme type ryttere som i utgangspunktet hadde planlagt å delta i Sveits,» skriver UCI.

Det internasjonale sykkelforbundet sier en endelig beslutning vil bli tatt senest 1. september.

– En trist beskjed

Sportssjef Hans Falk i Norges Cycleforbund er ikke overrasket over at det endte med tommelen ned for mesterskapet.

– Dette er en trist beskjed for våre yngre ryttere, men alle har skjønt tegningen og at det skulle ende opp som dette. Vi hadde hatt store muligheter både i U23- og junior-klassen, sier Hans Falk.

Ifølge Falk sier ryktene at det internasjonale sykkelforbundet leter etter en ny arrangør for eliteklassen på herre- og kvinnesiden.

– Det var lettere om man sa at det ikke ble noe VM for noen. Men dette er et halmstrå for UCI. Dette handler om inntekter og TV-rettigheter. Hvis man skal ta samfunnsansvar, så hadde det vært bedre å kutte hele VM.

– Kunne avlyst hele sesongen

Falk mener det største problemet er publikumstilstrømmingen i et mesterskap som VM.

– Sikkerheten for syklistene er god. De går gjennom et rigid testsystem. Det man sliter med, er den store ansamlingen av folk. Men det er jo det samme i Tour de France - som ikke er avlyst.

– Slik situasjonen er nå, kunne UCI avlyst hele sesongen. Det er så mye frem og tilbake hele tiden. Det hadde vært enklest for alle hvis alt var over for alle. Men jeg skjønner at det er økonomiske krefter og arbeidsplasser det står om.