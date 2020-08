Flere fra Bodø er innlagt på sykehus i Polen med koronaviruset

BODØ (TV 2): Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune tar et oppgjør med alle som har valgt å reise til blant annet Polen. Nå er to personer innlagt på sykehus med koronaviruset i Polen, og får ikke returnert til Bodø.

I Bodø har man de siste ukene opplevd importsmitte fra Polen, og spesielt fra Gdansk. Likevel er det flere som har valgt å reise. Nå sitter flere igjen i Polen og de to som er innlagt på sykehuset ble frarådet ombordstigning på grunn av koronasmitte.

Begge personene er ferierende bodøværinger.

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune mener det er på sin plass at Polen nå har blitt rødt, og mener det har vært uforsvarlig at Polen har vært farget «grønt »på det såkalte fargekartet.

– Det har vært villedende. Folk har slappet mer av, og tenkt at ting er normalt. Vi må huske at vi er i en pandemi, og det må vi ta hensyn til alle sammen, sier han.

Innlagt på sykehus i Polen

To personer fra Bodø er innlagt på sykehus i Polen med covid-19. Det bekrefter Hagen til TV 2.

– De gjorde det rette ved å ikke reise til flyplassen eller videre til Bodø.

– Er det fare for liv og helse?

– Foreløpig har vi ikke grunn til å tro det, sier Hagen.

– Hva gjøres for å få de to hjem?

– De er overtatt av utenriksdepartementet, og polske myndigheter, sier han.

Videre forteller Hagen at 47 av 116 testet seg for koronavirus da et fly landet i Bodø fra Gdansk onsdag ettermiddag.

Mange positive prøver fra Gdansk

På Bodø Lufthavn har man på rekordtid fått satt opp et testtelt for alle som kommer fra utlandet. Dette er et testtelt der innreisende frivillig kan teste seg.

– Vi har lenge etterlyst bedre kontroll på de som kommer fra utlandet, og spesielt der vi vet det er mye smitte, sier Hagen.

– I Bodø har vi hatt flere positive prøver fra folk som har kommet fra Polen og spesielt Gdansk, som har vært en viktig faktor for smittespredning, legger han til.

TESTTELT: Bodø kommune og sivilforsvaret har fått satt opp et testtelt på flyplassen. Her kan folk som kommer fra utlandet frivillig teste seg. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Feil strategi av regjeringa

Hagen mener regjeringen ikke har valgt riktig strategi som gjenåpningen. Han viser til at man først åpnet opp for ut- og innreise, for så å systematisere sjekk på innreisende.

– Det var på tide at det ble gjort noe her, sier han, og innrømmer at han aldri har vært tilhenger av «grønne land».

– Det gjenspeiler ikke de faktiske forhold, og det er på tide at man gir et annet signal, sier han.

Hagen håper nå at så mange som mulig vil benytte muligheten til å bruke testteltet som er satt opp på Bodø Lufthavn.