Carlsen til finale etter megatabbe etter fire timers spill: – Et sjakkdrama

Onsdag kveld var det duket for fjerde parti mellom Magnus Carlsen og Ding Liren i semfinalen av Magnus Carlsen Tour Finals.

Med 2-1-ledelse fra de to første kampene, kunne Carlsen med seier sikre seg finaleplass mot Hikaru Nakamura, som slo Daniil Dubov 3-0 i sin semifinale.

Etter 2-2 i hurtigsjakk måtte 29-åringen ut i to partier lynsjakk for å avgjøre den fjerde semifinalen. Etter over fire timers spill vant Carlsen det siste lynsjakkpartiet etter remis i det første. Seieren kom etter en kjempetabbe fra Ding i onsdagens sjette parti. Carlsens motstander hadde kjørt mesteparten av kampen, men en tabbe avgjorde i nordmannens favør til 3,5-2,5.

– Det første partier var bra, men etter det ble det veldig vanskelig. Jaja, det gikk til slutt, oppsummerer Carlsen til TV 2 etter semifinalen og legger til:

– Jeg hadde nesten ikke sjanser, før jeg plutselig vant det siste partiet. Det var veldig, veldig vanskelig. Han gjorde en feil, og det var flaks, så tok jeg brikkene hans.

Verdenseneren er dermed klar for finalen som går til best av syv partier. Den starter på fredag.

– Momentumet skiftet

I første parti, med hvite brikker, gikk verdenseneren seirende ut. I semifinalen har tendensen vært at den som vinner det første partiet også vil vinne kampen. Slik var tilfellet da Ding slo Carlsen i den første kampen og da nordmannen vant på dag to av semifinalen.

I hurtigsjakkparti nummer to, slo Ding sterkt tilbake og utlignet til 1-1.

– Et fantastisk parti av Ding. Han fortjente å krone det med en sjakk matt, konkluderte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Magnus Carlsen - Ding Liren, 4. match Parti 1: Carlsen 1-0 Ding Parti 2: Ding 1-0 Carlsen Parti 3: Carlsen 0,5-0,5 Ding Parti 4: Ding 0,5-0,5 Carlsen Parti 5: Carlsen 0,5-0,5 Ding Parti 6: Ding 0-1 Carlsen

I det tredje partiet var Carlsen tilbake med hvite brikker, men det var Ding som var nærmest seieren. Nordmannen karret seg til remis etter over 50 trekk.

– Dette er sjakkdrama. Momentumet har skiftet til Ding, sa progamleder Fin Gnatt.

Den norske verdenseneren vant to svartpartier mot Ding i den tredje semifinalen og måtte gjenta bedriften onsdag kveld om han skulle sikre seg finaleplass i det fjerde partiet. Hammer mente at Carlsen åpnet partiet svakt, og seier ble det heller ikke.

– Han var i kjempetrøbbel underveis, sier TV 2s sjakkekspert.

Det innrømmer Carlsen selv også.

– Jeg gikk nok for feil strategi i parti to i dag. Prøvde å avgjøre da, men akkurat i dag fungerte det veldig dårlig, og så begynte det skjevt i det tredje partiet, sier 29-åringen.



Tabbe i lynsjakk avgjorde

2-2 etter fire partier medførte to partier lynsjakk for å avgjøre kampen. Med hvite brikker fikk Carlsen tidstrøbbel og måtte sikre remis med den sterkeste stillingen. Ding brukte hvitfordelen godt innledningsvis og lå an til å vinne siste parti, før en kjempetabbe førte til at Carlsen snudde partiet.

– Hvilken tragedie for Ding, han bygget seg opp en vinnende stilling, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

