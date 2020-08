Vingården til Bjørn og Halldis vekker nysgjerrigheten til folk fra hele verden

På nyttårsaften for seks år siden spurte Halldis Nedrebø hva samboeren Bjørn Bergum sin aller største drøm var. Svaret hun fikk, var at han ønsket å starte en vingård.

Halldis ba Bjørn finne en aktuell plass, og så lovet hun å hjelpe ham med å realisere drømmen. Allerede i januar var paret igang.

På 2700 vinranker dyrker de nå 60 ulike druesorter, som gir dem både rød og hvit vin. Vingården er lokalisert 61 grader nord, på samme nordlige breddegrad som Anchorage, Alaska og sydspissen av Grønland.

VINRANKER: Bjørn Bergum inspiserer vinrankene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Bedre forutsetning enn lenger sør

Den nordlige plasseringen har vekket nysgjerrigheten til både turister og journalister fra en rekke internasjonale medier. The New York Times, The Wall Street Journal og den danske TV-kanalen DR er noen av dem som har besøkt gården.

– Når vi dyrker samme druetyper som lenger sør, så har vi bedre forutsetning for å lage god vin. Det er en drøy påstand, men det er min påstand. Og jeg skal stå for den, sier Bergum.

Vinbonden tror at global oppvarming har gjort det mulig å dyrke mange av druesortene.

– Riesling, Chardonnay, Castle – dette er sorter som jeg tviler på ville modnet her for 20-30 år siden, sier han.

Til tross for at vingården deres kanskje er verdens nordligste, er vinbøndene skråsikre på at forholdene her er perfekte for å lage vin i verdensklasse.

– Lyset og kjølige netter gir lang vekstperiode. Vi har jo verdens beste moreller, det er akkurat det samme, sier Bergum.

Steller plantene som en nyfødt baby

Nedrebø og Bergum har hele veien gjort alt arbeidet manuelt, uten bruk av traktorer og maskiner. De tilbringer omkring 10-12 timer ved vinrankene hver eneste dag. Når det kommer familie og venner på besøk, hjelper de til.

– Jeg pleier å si at jeg steller drueplantene like godt som en kvinne som har fått en baby, sier vinbonden.

– Vi koser oss med dette, tenk på den treningen vi får! I grunn burde alle jobbe på vingårder.

Slinde vingård har allerede gjort seg bemerket i det norske vinmiljøet.

– Vi har fått fire gullmedaljer og en sølvmedalje på to år.

De to vinbøndene sikter seg nå inn på en internasjonal gullmedalje til neste år. Samtidig jobber de med å kommersialisere vinen sin, slik at de kan selge den på Vinmonopolet.