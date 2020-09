Alexander-Arnold topper lite flatterende liste

Se Premier League igjen på Sumo og Premium denne helgen!

De siste dagene har det for mange handlet om spenning rundt overganger, forventning inn mot sesongstart og finkjemming av alt som heter tabelltips og lignende.

Mange er glade i lister, både av det høytidelige og uhøytidelige slaget, og i den sammenheng presenteres herved fem av sistnevnte valør.

For har du egentlig lurt på hvilken enkeltspiller i Premier League som spilte flest kamper uten å tape en eneste gang forrige sesong?

Visste du at ingen utespillere spilte flere feilpasninger enn Liverpool-stjernen Trent-Alexander Arnold?

Og har det egentlig noe å si at Pierre-Emile Højbjerg var den som skjøt mest uten å score, da han samtidig var den som ved flest anledninger vant ballen fra motstanderen?

Det får bli opp til deg å vurdere. Her er uansett fem lister fra PL-sesongen 2019/20 å kose seg med før den nye sesongen slår inn:

1. Flest kamper i Premier League uten ett eneste tap

Liverpool som lag gikk som kjent gjennom sesongen med kun tre tap, hvorav to av dem kom da det hele var avgjort. Dermed ble eneren på denne enkeltspiller-statistikken James Milner. Han ble sittende på benken hele kampen mot Manchester City, og var ikke i troppen verken mot Watford i februar eller juli mot Arsenal. Med det troner han overlegent på topp med 22 kamper uten tap, hele åtte foran toer Bruno Fernandes (14) som etter overgangen til Manchester United i januar altså fremdeles har til gode å tape en kamp i sin karriere i engelsk ligafotball.

Naby Keïta var for øvrig lenge den spilleren i Premier Leagues historie som hadde spilt flest kamper i ligaen uten å gå tapende av banen en eneste gang, men ettersom han var på banen i begge Liverpools juli-tap, røk den statistikken. Den rekorden innehas nå faktisk av Tottenham-unggutten Oliver Skipp, med elleve seire og fire uavgjorte på sine 15 opptredener totalt i Premier League-karrieren, hvorav sju kom forrige sesong. Denne sesongen er han utlånt til Norwich, men like bak ham lurer altså Fernandes...

Spiller Tap Kamper spilt Milner, James, LIV 0 22 Bruno Fernandes, MAU 0 14 Ighalo, Odion, MAU 0 11 Adrián, LIV 0 11 Matip, Joel, LIV 0 9 Skipp, Oliver, TOT 0 7 Jones, Curtis, LIV 0 6 Gilmour, Billy, CHE 0 6 Bailly, Eric, MAU 0 4 Foyth, Juan, TOT 0 4

2. Flest avslutninger i Premier League uten å score

Man må skyte for å score, noe listen over hvem som skjøt mest i ligaen er et bevis på. Mohamed Salahs 132 avslutninger på 34 kamper var flest, men så scoret da også egypteren 19 ganger. Også de fire neste på listen, Raúl Jiménez, Gabriel Jesus, Raheem Sterling og Kevin de Bruyne endte på tosifret antall scoringer til slutt.

I motsatt ende finner man dem som skjøt og skjøt uten å treffe mål en eneste gang, en statistikk som toppes av José Mourinhos første store sommerkjøp - forrige sesongs Southampton-strateg Pierre-Emile Højbjerg. 46 ganger avsluttet dansken, inkludert forsøkene som ble blokkert på veien, og stod igjen med en hel sesong uten scoring. Her kan man nesten garantere et kremmerhus i løpet av neste sesong.

Spiller Avsl. Kamper Mål Højbjerg, Pierre-Emile, SOU 46 33 0 Fred, MAU 40 29 0 Digne, Lucas, EVT 29 35 0 McArthur, James, CRY 28 37 0 Lanzini, Manuel, WHA 23 24 0 March, Solly, BRI 21 19 0 Cahill, Gary, CHE 21 25 0 Stiepermann, Marco, NOR 19 24 0 Capoue, Etienne, WAT 19 30 0 Stephens, Dale, BRI 19 33 0

3. Flest feilpasninger i Premier League (eksklusivt keepere)

Hvis en regner med keeperne, hadde både Ben Foster (648), Nick Pope (628) og Dean Henderson (591) sneket seg foran vinneren på listen over flest feilpasninger i ligaen. Tar en derimot vekk alle keepere, er det Liverpools unge stjerneskudd Trent Alexander-Arnold som troner soleklart øverst.

Hele 569 ganger slo høyrebacken en feilpasning eller feilslått innlegg, hvilket er hele 99 ganger mer enn nestemann på listen, Chelseas César Azpilicueta, og nesten 15 i snitt per kamp. Alexander-Arnolds kollega på motsatt side i Liverpool backfireren, Andrew Robertson, er også representert på en 5. plass på listen, og kritikerne av «denne typen lister» vil nok med rette slå i bordet med at nettopp denne suksessduoens eksistens i toppen betyr at listen er fullstendig uten verdi.

Spiller Feilpasn. Kamper Alexander-Arnold, Trent, SOU 569 38 Azpilicueta, César, CHE 470 36 O'Connell, Jack, SHU 412 33 Burn, Dan, BRI 408 34 Robertson, Andrew, LIV 406 36 Rúben Neves, WOL 402 38 Højbjerg, Pierre-Emile, SOU 400 33 Tarkowski, James, BUR 395 38 Bednarek, Jan, SOU 382 34 Westwood, Ashley, BUR 371 35 Doherty, Matt, WOL 371 36

4. Flest ballerobringer i Premier League (eksklusivt keepere)

Nok en gang må man ta keeperne ut av regnestykket, all den tid de hver gang de plukker en ball fra motstanderne får bokført en stk. av det som Opta referer til som «recoveries» - ballerobringer. Tar en derimot vekk de bakerste mennene, finner en nok den egentlige grunnen til at allerede nevnte Højbjerg var Mourinhos første mann inn i sommer.

Ingen i Premier League vant nemlig ballen tilbake fra motstanderlaget flere ganger enn dansken i sesongen som ble avsluttet i juli. Hele 325 ballerobringer er 13 mer enn West Hams Declan Rice, som innehar andreplassen. Daværende Southampton-spiller Højbjerg gjorde det også på fem kamper færre enn Rice, og lå på et snitt på 9,8 pr. kamp i sesongen som var.

Spiller Ballerobr. Kamper Højbjerg, Pierre-E., Sou 325 33 Rice, Declan, WHU 312 38 Rúben Neves, WOL 303 38 Norwood, Oliver, SHU 275 38 Wilfred Ndidi, LEI 271 32 Lerma, Jefferson, BOU 270 33 Doucouré, Abdoulaye, WAT 270 37 Westwood, Ashley, BUR 262 35 Dunk, Lewis, BRI 250 36 Ward-Prowse, James, SOU 249 38

5. Flest ganger i offside

For å score mål som spiss må du som regel lukte på offsidegrensen, men for enkelte kan det noen ganger også bli litt mye. For både med og uten VAR har det i årevis vært slik at enkelte spisser irriterer man seg oftere over enn andre, og kanskje hører nettopp noen av disse navnene hjemme på en slik liste?

Newcastles supportere vil kanskje se på listen og gremmes, i hvert fall ... ?

Spiller Offsider Kamper Mål Wood, Chris 35 32 14 Wilson, Callum 32 35 8 Vardy, Jamie 28 35 23 Almirón, Miguel 24 36 4 Abraham, Tammy 23 34 15 Rodriguez, Jay 22 36 8 Joelinton 20 38 2 Aubameyang, Pierre-Emerick 20 36 22 Mohamed Salah 20 34 19 Kane, Harry 20 29 18

