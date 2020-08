– Vi har en leder som bryr seg mer om seg selv, enn de som valgte han

Sammen med sin nylig utvalgte visepresidentkandidat Kamala Harris hadde hun og Joe Biden sin første valgkampopptreden, onsdag kveld i delstaten Delaware.

– For meg og Kamala er det en stor dag, sier Biden.

Han understreker viktigheten av presidentvalget.

– Valget vi tar i november, kommer til å bestemme fremtiden for USA i en veldig lang tid.

Biden skryter av sin visepresident, og hvor hardt hun har arbeidet.

– Jeg var ikke i tvil på hvem jeg skulle velge som visepresidentkandidat. Og det er Kamala Harris. Vi er begge klare for å bygge nasjonen, og gjøre den bedre, sier han.

Duoen besøkte en videregående skole i Bidens hjemby, Wilmington, sammen med ektefellene sine Jill Biden og Doug Emhoff.

Under normale omstendigheter ville det vært store folkemengder som hadde møtt opp for å se USAs første kvinnelige, fargede visepresidentkandidat sin første opptreden. Grunnet smittevernhensyn var det kun noen få som fikk være til stede.

– Nå trenger hun deres støtte

Biden gleder seg til å forhåpentligvis se Harris løfte sin høyre hånd å sverge eden i november. Han ber amerikanerne om å støtte henne.

– Kamala Harris har støttet dere, nå trenger hun støtte fra dere.

Koronapandemien har truffet USA hardt de siste månedene. Biden påpeker den nåværende presidentens fravær i å løse pandemien.

– Vi vil snu denne pandemien. Vi kan gjøre det sammen, men da må vi velge en president og visepresident som vil gjøre det. Ikke en president som sier han ikke kan.

Da Biden bekreftet hvem som skulle bli hans visepresident, var Trump-leiren raskt ute med å kritisere Harris.

Biden forklarer at han forutså at det ville skje. Samtidig er han klar for flere angrep.

– Han har allerede startet sine angrep ved å kalle henne falsk og fæl. Men uansett, vi er forberedt på det som kommer.

Takknemlig for muligheten

Det var en smilende Harris som entret podiet.

– Jeg er utrolig bæret for ansvaret, og jeg er klar for å arbeide.

Som USAs første fargede, kvinnelige visepresidentkandidat, viet Harris tanker til kvinnene før henne.

– Joe, jeg er så stolt for å stå med deg, men jeg tenker også på alle de kvinnene som har banet vei og gjort det mulig for meg å stå her.

TOK SCENEN: Biden og Harris inntok scenen og podiet onsdag kveld. Det var deres første opptreden sammen som visepresidentkandidat og presidentkandidat. Foto: Carlos Barria

Hun pekte blant annet på krisen landet nå står i.

– Vi lider i den verste krisen i har opplevd i vårt århundre. Alt det vi bryr oss om, økonomien, helsen vår, barna våre, hvilket land skal vi leve i? Det er det som står på spill, sa hun.

I tillegg påpeker hun rasisme-bevegelsen som har spredt seg som en bølge i USA.

– De forlanger en endring.

Kom med stikk til Trump

Harris kom med flere stikk til den sittende presidenten. Blant annet at Trump er grunnen til at hundretusenvis av amerikanere nå er arbeidsløse.

– Han mente viruset ville forsvinne på magisk vis. Vi har en leder som bryr seg mer om seg selv enn de som valgte han.

– På grunn av hans lederskap har økonomien nådd et bunnivå. Dette er det som skjer når vi velger en person som ikke er egnet til jobben.

Hun påpeker at USA nå skriker etter lederskap.

– Landet vårt har mistet tillit, det samme har ryktet vårt i resten av verden. Men her er de gode nyhetene: Vi trenger ikke akseptere feilene som de har gjort. På 83 dager har vi en sjanse til å velge en bedre fremtid for landet vårt, sa hun.

– Har ikke ett minutt å miste

Onsdag morgen tvitret Biden om samarbeidet mellom han og Harris.

– Vi kommer til å arve flere kriser, en delt nasjon og en verden i kaos. Vi har ikke ett minutt å miste. Det er akkurat derfor jeg valgte henne: Hun er klar til å lede fra dag én.

Samme morgen tvitret også Harris om den ny duoen.

– Vi kjemper en kamp for dette landets sjel. Sammen er dette en kamp vi skal vinne.

Biden har i en lengre tid vært svært defensiv, blant annet i sosiale medier, i motsetning til hans motkandidat Donald Trump. Med Harris på laget er det grunn til å tro at han vil bli mer synlig i både sosiale medier og andre medier.

Foreløpig leder Biden på meningsmålingene foran Trump.