Venstre-topp ber Raja gå til kamp mot Rotevatn: – Tror han har sagt ja

Abid Raja var taus om sine lederambisjoner da han forlot møtet med valgkomiteen til Venstre i formiddag.

– Hva jeg og valgkomiteen har snakket om kommer fra min side til å forbli mellom meg og valgkomiteen. Utover det har jeg ingen kommentar, sa Raja.

Han har tidligere sagt at «mer enn 50 prosent av han» vil bli partileder.

Nå ber stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad om at Raja tar kampen mot Sveinung Rotevatn.

VIL HA KAMP: Carl-Erik Grimstad vil ha kamp på landsmøtet. Foto: Vidar Ruud

– Abid har vært unormalt taus. Jeg håper og tror han har sagt ja til å bli leder, men jeg vet ingenting, sier Grimstad til TV 2.

Han sier at han ikke er ukomfortabel med en delt innstilling.

– Det kan tvert imot være greit. Da får vi en åpen og tillitvekkende debatt om valgkomiteen ikke legger føringer. Så får delegatene si sitt og vi får en prosess som er godt forankret.

– Men risikere ikke Raja at han taper?

– Da får det bli sånn, men ikke noe parti har råd til å kaste vrak på den velgermagneten han er, så da får de velge den plassen man mener han skal ha, og det tror jeg han vil akseptere. Han vil passe godt som nestleder, også, sier Grimstad.

– Mange vil bli veldig, veldig skuffet

Han understreker igjen at han ikke vet hva Raja har sagt til valgkomiteen.

– Men jeg antar at han har sagt ja. Hvis han trekker seg nå på oppløpssiden, så vil mange bli veldig, veldig skuffet.

Valgkomiteen hadde onsdag kalt inn Abid Raja, Iselin Nybø og Guri Melby til samtaler.

Var flertall for Rotevatn sist

Da valgkomiteen leverte sin innstilling i mars med Trine Skei Grande på toppen, var komiteen klar for å kaste Skei Grande. Den gang takket Sveinung Rotevatn nei takk.

Etter det TV 2 erfarer hadde Rotevatn den gang 2/3 av valgkomiteen mot Raja.

– Er en delt innstilling Rajas eneste sjanse til å bli partileder?

– Jeg skal ikke avskrive at de samler seg om Abid hvis det blir en enstemmig innstilling, hvis de på død og liv vil ha det, men det tror jeg ikke kommer til å skje. Det ligger for mye politikk i dette til at man kan komme fram til en enstemmig innstilling.

– Parti som fortjener juling

Grimstad sier at konfrontasjonen ikke blir skadelig, men at situasjonen er det som er farlig for partiet.

– Jeg tror Venstre er i stand til å ta den åpne konfrontasjonen. Det er den situasjonen vi har vært i lenge nå som har vært skadelig. Det er oppsiktsvekkende at vi har klart å holde oss på to prosent.

Han skriver at partiet ikke har en politisk ledelse som fungerer.

– Vi har ikke et politisk lederskap i partiet som fungerer, og har ikke klart å stake ut en retning, og er et parti som fortjener juling. Det som holder oss oppe er den jobben statsrådene har gjort i håndteringen av koronapandemien i regjeringen, sier Grimstad.

Valgkomiteen møtes både onsdag og torsdag denne uken. Komiteen skal ha innstillingen klar senest 28. august. Valget av ny partileder skjer på landsmøtet en måned senere.