Munnbindsalg til himmels:– Aldri sett lignende

– At et enkelt produkt får så stor etterspørsel så raskt er ikke noe man er vant med i vår bransje. Det har vi aldri sett lignende til, sier Fred Løwe, daglig leder i Stoff & Stil i Oslo sentrum.

De selger garn og tekstiler. Siden april har de merket en stor pågang. Da myndighetene antydet at det vil komme nasjonale råd for munnbind, eksploderte salget.

Tirsdag gikk helseminister Bent Høie ut i Dagsnytt 18 på NRK og sa at rådene vil komme fredag.

– Alle må være forberedt på at et slikt råd kommer på fredag, sa Høie tirsdag kveld.

Etter uttalelsene til Høie, har salget i tekstilbutikken skutt i været.

– Det smalt etter at spekulasjonene rundt offentlige råd kom. Både i de fysiske butikkene og nettbutikken har det vært en enorm pågang av kunder som ønsker å kjøpe stoff og mønster som de kan sy til ansiktsmasker og munnbind, sier Løwe.

Unikt blir trend

I mars lagde tekstilbutikken et mønster som kan bli brukt når man skal sy munnbind selv.

Siden den gang har dette mønsteret blitt lastet ned 20.000 ganger. Bare i august har 10.000 lastet ned mønsteret, opplyser bedriften til TV 2.

– Det er en glede for oss at kunden vil produsere det selv. I perioder er annenhver kunde ute etter å sy ansiktsmaske eller munnbind.

– Det er en trend om at folk vil skape noe unikt som de har laget selv. Men vi er litt ambivalente fordi dette er ikke et medisinsk munnbind. Det er et supplement til annet smittevern. Hvis man skal på sykehjem for eksempel, å besøke de gamle, bør man fortsatt velge et medisinsk munnbind og ikke et hjemmelaget, forklarer han.

Apotek: Innfører rasjonering

Det er ikke bare tekstilfirmaet som trenger munnbind. Hos Apotek 1 har de hatt et enormt salg.

– Det har vært ekstremt stor pågang de siste ukene. I forrige uke solgte vi flere munnbind enn i hele juni og juli til sammen, sier Silje Ensrud, fungerende kommunikasjonssjef i Apotek 1.

På grunn av den store pågangen hos apoteket har de nå innført rasjonering.

– Vi henstiller til å ikke hamstre, og vi har innført maksbegrensning for å sikre tilgang til alle. Det er maks maks to pakker med med 50 munnbind i til hver kunde, sier Ensrud.

Ikke medisinsk

Folkehelseinstituttet (FHI) varslet forrige uke at de vil følge opp med konkrete råd om hvordan man skal bruke masker og hjemmesydde munnbind.

FHI har utviklet de kommende nasjonale rådene, og det er ventet at flere av de vil inneholde deler av minimumskravene som allerede i et europeisk dokument som medlemsorganisasjonen Standard Norge har gitt ut.

– I minimumskravene er det forklaringer på hvordan et munnbind skal produseres. Det skal blant annet ha en viss filtrering, design og må testes for at det skal bli godkjent etter kravene i standarddokumentet, sier Marit Sæter, kommunikasjonsdirektør i Standard Norge, til TV 2.

– Det er ingen som forbyr folk å sy egne munnbind, men det er viktig at det blir gjort på en riktig måte. I tillegg til kravene nevnt over må det også være i et tøy som kan vaskes på 60 grader. Bruker man de europeiske kravene så er man trygg, sier hun videre