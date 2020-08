Prins Joachim viser seg for første gang etter blodproppen i hjernen

Prinsen oppholder seg nå i det eksklusive vinslottet Château de Cayx i den franske landsbyen Caïx.

I helga hadde han besøk av storebroren, kronprins Frederik (52).

Det danske kongehuset deler nå et bilde av brødrene på Instagram, og dette er det første bildet av prins Joachim etter at han ble rammet av blodpropp i hjernen og hasteoperert.

«H.K.H. Kronprinsen kom i går hjem fra Frankrike, hvor han de siste dagene har besøkt sin bror, H.K.H. Prins Joachim, H.K.H. Prinsesse Marie og parets to barn på Château de Cayx. Prins Joachim er fortsatt i god bedring, men har fortsatt behov for ro rundt seg,» skrives det.

Ingen varige mén

Det var mandag forrige uke at prinsen ble utskrevet fra universitetssykehuset i Toulouse i Frankrike.

Legene mener at prinsen kommer til å bli helt frisk igjen.

«Legenes vurdering er at prinsens helse er forbedret på en slik måte, at Hans Kongelige Høyhet kan utskrives,» skrev kongehuset i en pressemelding.

De har fortalt at prins Joachim ikke får varige mén som følge av blodproppen, som han fikk i 21-tiden fredag 24. juli.

Han ble akutt dårlig, og først fraktet i full fart til et sykehus i byen Cahors, og ble deretter flyttet til universitetssykehuset i Toulouse.

Bare to dager før dette, hadde han og resten av familien feiret sønnen prins Felix' 18-årsdag på vinslottet, som eies av dronning Margrethe og prins Henrik.

Bare timer før han fikk blodproppen, ble han intervjuet av en fransk avis.

BURSDAGSKONSERT: Prins Joachim forlater Bellevue Teatret 3. juni i fjor etter at en rekke kunstnere arrangerte en kreativ gave til ham i 50-årsgave. Foto: Martin Sylvest/AP

Tok apanasjen med seg

I fjor flyttet prins Joachim og familien til Frankrike, hvor han tar den høyeste rangerte lederuttdannelsen på det anerkjente militærakademiet Ecolé Militaire.

Flyttingen skapte rabalder i Danmark, siden kongehuset ikke fortalte at prinsen tok med seg apanasjen på 3,8 millioner danske kroner, altså 5,1 millioner norske kroner, på flyttelasset.

– Kritikken er helt urimelig

Mange mente at det var urimelig at prinsen og familien skulle få mye penger av staten, til tross for at de i forbindelse med flyttingen trapper betraktelig ned på offisielle oppdrag frem til prinsen er ferdigutdannet.

Kritikken gikk såpass langt, at prinsesse Marie langet ut mot kritikerne.

– Kritikken er helt urimelig. Helt urimelig i forhold til det han gjør. Jeg kan bare ikke forstå det, sa hun til danske Se og Hør.

1. september i år starter prins Joachim som ny forsvarsattaché i Paris.