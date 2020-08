Byrådsleder Johansen utelukker ikke at Oslo kan måtte isoleres

Oslos byrådsleder Raymond Johansen sier at det ikke er utelukket at kommunen stenger grensene rundt byen for å hindre smitte, slik Helsingfors gjorde i våres.

– Det er mange ting jeg aldri trodde jeg skulle gjøre som jeg nå har gjort siden mars, så jeg har lært meg at det ikke er klokt å utelukke noe, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

I mars valgte Finlands statsminister Sanna Marin å isolere hovedstaden Helsingfors og regionen Nyland, der hovedstaden ligger, i forbindelse med økende koronasmitte. Isolasjonen ble håndhevet av politiet, som satte opp 30 kontrollposter på de største veiene.

I midten av april ble imidlertid isolasjonen opphevet, etter at det ble konstatert at den var i strid med grunnloven.

«Rødt» smittenivå

Oslo har den siste tiden opplevd økende smitte. I helgen skrev VG at Oslo har registrert 22,49 smittede per 100.000 innbyggere, som innebærer at kommunen ville vært «rød» i henhold til Folkehelseinstituttets vurdering av andre land.

Smittesituasjonen i hovedstaden har ført til at flere ordførere i andre kommuner nå fraråder sine innbyggere reiser til Oslo for å ikke importere smitte.

– Målrettede tiltak

Raymond Johansen understreker at isolasjon av Oslo ikke er noe de vurderer å innføre nå.

– Per nå er ikke det aktuelt, men jeg er bekymret over den økte smittefaren, og vi må være villige til å vurdere drastiske tiltak dersom det viser seg at det vi gjør nå, ikke nytter, sier han, og fortsetter:

– Vi må gjøre absolutt alt vi kan for å unngå så drastiske tiltak. Det viktigste nå er å hindre smittespredning og ha kirurgisk målrettede tiltak for å få tak i dem som er smittet, og isolere dem.