Politi og ambulanse er på en adresse i Oslo etter at en person har fått en truck over seg.

Arbeidsulykken skjedde i Brobekkveien i Oslo.

– Både politi og ambulanse er på stedet, men skadeomfanget til personen er uviss, opplyser operasjonsleder Marita Aune til TV 2.

Like før klokken 13 skriver Oslo-politiet på Twitter at personen klager over smerter fra brystet og ned.

– Det er foreløpig usikkert om vedkommende skal til sykehus eller legevakt, men blir ivaretatt av helse. Patrulje er på stedet for å oppta forklaringer, står det i meldingen.

Saken oppdateres!