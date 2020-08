Han hadde den europeiske rekorden på timesløp i 44 år, men fredag kveld ble han slått av Sondre Nordstad Moen. Nå fnyser nederlenderen Jos Hermens over at det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) vil ta fra Moen rekorden pga bruk av feil sko.

– Dette er bare dumt. For meg er Sondre Nordstad Moen rekordholderen. Jeg tviler på det var en fordel å løpe med de skoene. Hils han fra meg og si at jeg synes synd på ham, sier Hermens til TV 2.

– Er blitt politikk

Den tidligere milslukeren fra Nederland er oppgitt over det nye regelverket til World Athletics. I dag er han agent for flere kjente utøvere.

– Alle som har løpt skjønner at å bruke piggsko ville vært en fordel for en hver løper, selv på et timesløp. Så å forby Vaporfly-skoene til Nike synes jeg bare er dumt. Men dette er blitt politikk, så hva kan man gjøre, sier Hermens.

I fjor høst var Jos Hermens arkitekten bak det historiske løpet til Eliud Kipchoge, som ble første mann i historien til å løpe maraton under to timer.

– Også den gangen var det mye bråk om skoene Kipchoge brukte. Så vi valgte å kjøre et opplegg utenfor World Athletics, sier han og dundrer løs.

– Friidretten har stått stille på utstyrsfronten i over 40 år. Når man nå endelig begynner å få teknologi som kan utvikle sporten, så svarer man med å forby det. Det synes jeg er merkelig, sier Hermens.

– I sykkel har utstyret blitt lettere og bedre år for år, i skøyteløp har utviklingen vært enorm. Det skjer i mange idretter, bare ikke i friidretten. Men det er sterke krefter i spill, og Adidas og Nike som to mektige produsenter som har ulike interesser i denne saken.

– Burde ikke gjort det

Hermens understreker at han ikke kjenner Sondre Nordstad Moen eller har pratet med ham. Derfor undrer han seg hvorfor nordmannen tok en sjanse på å løpe i skoene.

– Før dette løpet visste jeg og flere andre at disse skoene kanskje ville være ulovlige med tanke på å få godkjent en rekord. Så jeg vet ikke hvorfor han da tok sjansen. Han burde kanskje ikke gjort det? spør han.

Han representerer selv flere løpere som skal prøve seg på timesløp under Diamond League i Brussel i september.

– De forbereder seg på å bruke piggsko. Og kjører økter nå slik at de skal være forberedt.

Generalsekretæren i Norges Friidrettsforbund sier de ikke har gitt opp håpet om å få rekorden godkjent.

– Det er ikke World Athletics som bestemmer om en europeisk rekord skal godkjennes, så vi vil ta kontakt med det europeiske forbundet for å prøve å få den godkjent. Selv om det er sannsynlig at de ikke gjør det, så vil vi prøve, sier Kjetil Hildeskor, til TV 2.