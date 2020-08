Emma Ellingsen skulle kjønnsopereres i august – nå er operasjonen utsatt

Influenser Emma Ellingsen (18) er en av de nye profilene i høstens sesong av TV 2-dokuserien Bloggerne.

Se de første bildene fra den nye sesongen i videoen i toppen av saken.

18-åringen ble først kjent for TV-seerne da hun som trettenåring delte sin historie som transkjønnet i TV 2-dokumentarserien «Født i feil kropp». Siden den gang har hun snakket mye om den kommende operasjonen i media, og tidligere i år skrev TV 2 at hun skulle opereres i høst.

Nå er operasjonen derimot utsatt. Det avslører Ellingsen da TV 2 snakker med henne på en pressedag til den nye Bloggerne-sesongen.

NY I BLOGGERNE: Emma Ellingsen. Foto: Bjørn Wad/TV 2

– Jeg fikk beskjed om at operasjonen mest sannsynlig skulle være i august i år, men så kom korona-viruset og den ble utsatt. Nå er det usikkert når jeg får operasjonen, men forhåpentligvis skjer det i løpet av det neste halvåret, sier hun på telefon til TV 2.

I Bloggerne, som ble filmet i vinter og i vår, snakker Ellingsen om at hun gleder seg til operasjonen i august.

– Det er kjipt, fordi jeg var forberedt på at det ble i august. Men det går greit, siden nå vet jeg at det ikke er så langt unna. Jeg bare håper at det ikke blir flere utsettelser og at jeg må vente ett år til, sier hun.

Ellingsen har tidligere fortalt at hun har ventet på den korrigerende kjønnsoperasjonen siden hun var 12 år gammel.

Droppet ut av skolen

De siste årene har Ellingsen blitt en stor stjerne i sosiale medier, og hun har over 620.000 følgere på Instagram og over 400.000 abonnenter på YouTube.

Tenåringen fra Tønsberg droppet ut av skolen etter det første året på videregående, og nå lever hun av å være influenser. Hun gjør også modelloppdrag, og i høst skal hun gi ut en bok hos Aschehoug.

– Det er veldig spennende, og jeg er veldig fornøyd med at jeg kan jobbe med det jeg gjør nå. Jeg vil fokusere all min tid på det, og dersom jeg en dag finner ut at jeg vil gjøre noe annet, så kan jeg dra tilbake til skolen, sier hun.

Ellingsen avslører at hun har planer om å snart flytte ut fra barndomshjemmet og til Oslo.

Ny i Bloggerne

Høstens sesong er den 13. av dokuserien Bloggerne, og der er Monica Nyhus (32) og Ellingsen de nye tilskuddene.

– Det er veldig gøy å være med i Bloggerne. Jeg tror folk kommer til å like denne sesongen. Hos meg får TV-seerne være med på mye forskjellig: Dramaet på Vixen Awards, mitt forhold til familie og venner, jobb og hva som skjedde under korona-tiden, ramser Ellingsen opp.

Influenserne Joakim Kleven (27), Caroline Berg Eriksen (33), Martine Lunde (24) og Iselin Guttormsen (33) er også med i den nye sesongen.

Bloggerne har sesongpremiere mandag 17. august på TV 2 og TV 2 Sumo.