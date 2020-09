Ådal (TV 2): 14 nye mennesker har våget seg ut i kampen for tilværelsen. Bli kjent med de nye Farmen-deltakerne.

I høst skal 14 nye Farmen-deltakere kjempe for tilværelsen og konkurrere om å vinne hytte og bil.

Denne gangen reiser de tilbake til 1920, og de skal drive Samsjø gård ved Samsjøen i Ådal, nord for Hønefoss.

Høstens sesong vil gjenspeile den økonomiske og nasjonalromantiske optimismen som fulgte etter første verdenskrig.

Dessuten er kjærlighet og romantikk viktige stikkord for Farmen 2020.

Det er Mads Hansen (36) som skal lede høstens sesong, etter at Gaute Grøtta Grav (40) takket for seg som Farmen-programleder tidligere i år.

TV 2 møtte deltagerne rett før hverdagen ble skrudd hundre år tilbake i tid, slik at du allerede nå kan bli bedre kjent med årets forpaktere.

Dette er årets Farmen-deltakere:

Sanna Khursheed (32)

Kommer fra: Stavanger

Sivilstatus: Singel

Yrke: Siviløkonom

Sanna Khursheed. Foto: Espen Solli/TV 2

Sanna Khursheed (32) ble oppfordret av frisøren sin hjemme i Stavanger til å melde seg på årets Farmen. Hun er muslimsk troende og ikke spesielt bevandret i norsk gårdsliv, men hun gleder seg stort til utfordringen hun står ovenfor.

– Det blir utfordrende for meg å være muslimsk på gården. Jeg spiser ikke gris og har mine begrensninger på hvordan jeg går kledd. Helst mye tildekket, og jeg vil ikke sove i samme seng med en mann. Dette er klare utfordringer som jeg må være tydelig på, og jeg må forklare deltagerne at dette er mine grenser, forteller Sanna til TV 2.

Sanna er singel, men hun ser ikke for seg å finne kjærligheten inne på gården.

– Å finne kjærligheten inne på Farmen er det siste jeg har tenkt på. Hvis det dukker opp en kjempekjekk mann så kanskje, men jeg ser det ikke for meg og jeg tror det blir en feil setting, sier hun og smiler lurt.

Daniel Viem Årdal (30)

Kommer fra: Steinkjer

Sivilstatus: Singel

Yrke: Butikkmedarbeider hos Power

Daniel Viem. Foto: Espen Solli/TV 2

Daniel Viem Årdal (30) har sett mye på Farmen, og han har taktikken klar. Han ble påmeldt av sin mor som også meldte seg på, men det var Daniel som trakk det lengste strået, mens moren måtte være igjen hjemme.

– Jeg skal være meg selv å komme inn under huden på de andre deltagerne. Finne noen jeg går godt overens med, spesielt med en av gutta. Og bli venn med de fleste, forteller han til TV 2.

Daniel beskriver seg selv som en kverulant som diskuterer og står hardt på det han mener. Han har vært to år i militæret og tror også det kan komme godt med.

– Jeg tenker det kan være greit å komme godt overens med alle sammen. Men selvfølgelig ha en på min side som jeg kan ha kontroll på, avslører han.

Daniel forteller TV 2 at han på papiret er singel, men han vil ikke utdype det noe mer.

– Jeg er der inne for å vinne Farmen, og jeg har ikke fokus på å treffe noen nå, avslutter han.

Tove Moss Lohne (35)

Kommer fra: Sandnes

Sivilstatus: Singel

Yrke: Lydterapeut og kunstner

Tove Moss Lohne. Foto: Espen Solli/TV 2

Tove Moss Lohne (35) liker kontraster og det å få være med på Farmen gir henne akkurat det. Å lære seg gårdsdrift og gammelt håndverk er en fin utfordring, og hun ser på Farmen som en fin måte å få koble av.

Hun skal bruke Farmen til å flykte fra sosiale medier og andre ytre faktorer for å bli bedre kjent med seg selv.

– Dette er en kjekk utfordring. I det samfunnet vi lever i nå er det mye støy og informasjon, så dette er en fin måte å få roe ned på og leve i pakt med naturen, forteller Tove til TV 2.

Tove er utdannet lydterapeut og er opptatt av meditasjon. Hun jobber mye med folk som har livsstilssykdommer som depresjon, angst og utbrenthet.

35-åringen håper hun kan hjelpe de andre til å føle seg friske og raske inne på Farmen.

– Jeg er vant med at folk har forskjellige meninger om alternativ behandling som jeg driver med. Noen er skeptiske av natur, men de fleste er åpne for det, avslutter Tove, som håper hun kan bidra med alternative tanker inne på Farmen.

Raymond Røskeland (36)

Kommer fra: Osterøy

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Anleggsarbeider

Raymond Røskeland. Foto: Espen Solli/TV 2

Raymond ble meldt på Farmen av kjæresten sin. Han fikk interesse for realityprogrammet da Lothepus var med i Farmen kjendis i 2017. Han kan fort komme til å bli sammenliknet med Leif Einar Lothe i denne sesongen av Farmen.

– Jeg synes Lothepus gjorde det jævlig greit, og av alle de jeg har sett inne på Farmen, er han den som har vært mest ærlig og rederlig. Det gjør ingenting at folk sammenligner meg med ham, sier Raymond til TV 2.

Raymond er anleggsarbeider og er glad i å jobbe døgnet rundt. Han liker ikke folk som sluntrer unna, og han mener at kun de som bidrar og jobber inne på Farmen har krav på mat.

– Jeg har ikke tenkt så mye at Farmen er et spill. Jeg har lyst til å ha det jævlig gøy. Det verste jeg vet er nok folk som ikke orker å jobbe. Da blir jeg forbanna, avslører Raymond.

36-åringen er glad i en røyk og satser på at han ikke får røykestopp inne på Farmen.

– Det skal nok bli en ordning på det, for det har jo vært røykt på Farmen før. Det har jo vært røykt pipe blant storbøndene, så jeg ser ikke på det som noen utfordring, avslutter Raymond.

Karianne Vilde Wølner (26)

Kommer fra: Drammen

Sivilstatus: Singel

Yrke: Flyvertinne og boligstylist

Karianne Vilde Wølner. Foto: Epen Solli/TV 2

26-åringen Karianne Vilde Wølner har lenge hatt en drøm om å få være en av forpakterne på Farmen. I år fikk hun ønsket oppfylt, og hun har målet klart for seg.

– Jeg har lyst til å utfordre meg selv på ting jeg ikke er så god på, som for eksempel å smi. Jeg skal vise at selv om jeg er flyvertinne, så har jeg noe å gjøre inne på Farmen, sier Karianne.

Wølner har ingen bestemt taktikk for å vinne, men noen kjøreregler har hun satt for seg selv.

– Taktikken blir å holde meg nøytral og helst bli storbonde første uken. Også prøve å komme meg så langt som mulig uten å komme i tvekamp, men jeg er klar for det når som helst, avslører hun.

– Er du åpen om å finne kjærligheten inne på Farmen?

– Jeg tror det er en fordel å være singel inne på Farmen. Jeg kommer ikke til å få meg kjæreste der inne, men jeg nekter jo ikke for at det kan bli flørting. Er det noe fint å se på, så får vi se, avslører Drammensjenta.

Wiktoria Rønning (22)

Kommer fra: Aurskog

Sivilstatus: Singel

Yrke: Modell

Wiktoria Rønning. Foto: Espen Solli/TV 2

Modellen Wiktoria Rønning er fra Aurskog, og hun har vokst opp med en bestefar som har gård, så hun er glad i hester. 22-åringen føler hun har mye å by på for å gå til topps.

– Jeg er veldig glad i å gi av meg selv og liker å spre glede. Jeg pleier å være den som tar mye plass og håper det blir positiv energi av det og ikke at folk blir negative, forteller Wiktoria.

22-åringen har vært i militæret og ser på det som en stor fordel på Farmen. Hun mener selv at det gir henne et fortrinn når det gjelder mat og søvn.

– Jeg har vært i situasjoner i militæret med lite mat og søvn og vet hvordan kroppen min reagerer på det. Da kan jeg bruke det til min fordel, sier 22-åringen.

– Du er singel – hva tenker du om singeltilværelsen på Farmen?

– Jeg må prøve å holde fokus og fokuset mitt er ikke å finne meg en kjæreste. Men du kan godt si at jeg er åpen for det. Skjer det, så skjer det, avslutter Wiktoria.

Kjetil Kirk (27)

Kommer fra: Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Brandmanager

Kjetil Kirk. Foto: Espen Solli/TV 2

Kjetil Kirk (27) følte at han trengte noe nytt i livet og ville ut av komfortsonen. Derfor var Farmen en fin utfordring for ham.

Kirk har taktikken klar, og har klare tanker om hvordan han vil fremstå på Farmen.

– Jeg orker ikke å bli en riksklovn som driter seg ut i 35 programmer, bare for å vinne. Da taper jeg ansikt på hjemmebane og det ønsker jeg ikke, sier Kjetil til TV 2.

– Hva tenker du om allianser på Farmen?

– Jeg har gjort min research på tidligere sesonger av Farmen, men jeg har ingen stor plan om å skape en allianse, for da vil du bli dolket og kastet ut uansett.

Kjetil er singel og håper det dukker opp noen pene damer på gården.

– Jeg har stort sett vært singel hele livet og er åpen for at pene damer kan skape gode relasjoner med meg. Men jeg vet ikke om Farmen er stedet der jeg skal finne kjærligheten. Da hadde det vært bedre å meldt seg på Jakten på kjærligheten, tror Kjetil.

Nils Kvalvik (39)

Kommer fra: Karasjok

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Utrykningssjåfør og røykdykker

Nils Kvalvik. Foto: Espen Solli/TV 2

Finnmarkingen Nils Kvalvik (39) har ikke hatt et gryende ønske om å bli realitydeltager, men det er moren hans som har pushet sønnen til å melde seg på Farmen i år. Han ser på seg selv som årets klovn og har planen klar for å kunne gå til topps.

– Målet mitt inne på Farmen er å bli godkjent og spre mye godt humør. Også skal jeg selvfølgelig vinne, men da må jeg være en bidragsyter der inne, bedyrer han.

Nils mener han har en klar fordel, da han har jobbet som støvsugerselger i mange år og er god på å få kontakt med mennesker.

– Jeg tror alliansene kommer av seg selv. Jeg vil nok få god kontakt med enkelte ganske fort, og da vil det bli naturlige allianser og ting vil utvikle seg.

– Hva er det du ofrer for å være med på Farmen?

– Jeg ofrer det viktigste gjennom et helt år og det jeg virkelig lever for, og det er elgejakt og multebær. Nå blir det en annen type jakt, ler finnmarkingen.

Sindre Nyeng (23)

Kommer fra: Leksvik

Sivilstatus: Singel

Yrke: Student

Sindre Nyeng. Foto: Espen Solli/TV 2

Trønderen Sindre Nyeng (23) har taktikken klar for å gå til topps i Farmen og han ser for seg en klar rolle. Han er glad i matlaging og dyr og det mener han vil være til stor hjelp.

– Når det gjelder dyr er jeg god, fordi jeg har vokst opp med travhester og vært avløser på gård. Det å være en ressurs og ta på seg de jobbene som folk synes er kjedelige, tror jeg kan være en stor fordel for meg, sier Sindre til TV 2.

– Er du åpen for å finne kjærligheten på Farmen?

– Jeg tror det er en setting som gjør at det blir mer vennskap enn romantikk inne på Farmen, men det er alltid artig med pene damer, så en skal aldri si aldri, ler Sindre.

Trønderen er klar for å skape gode tv-øyeblikk.

- Jeg har lyst til å tulle og kødde med de andre deltakerne og ikke bare følge agendaen og det som hele tiden er målene våre inne på Farmen, avslutter 23-åringen.

Jostein Grav (58)

Kommer fra: Hobøl

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Kennelvert

Jostein Grav. Foto: Espen Solli/TV 2

Eldstemann blant årets deltakere er 58-åringen Jostein Grav. Han er en energisk mann som driver en hundekennel hjemme i Hobøl. Da koronaen kom tapte han mye penger på driften av kennelen.

– Vi så at månedene foran oss ble vanskelige og da hadde kona likegodt meldt meg på Farmen. Dette var jeg ikke klar over, så dette ble en stor overraskelse, forteller han til TV 2.

– Hvordan blir taktikken din inne på Farmen?

– Taktikken er å bli storbonde første uka. Jeg er vant med å omgås mennesker, så jeg gjør meg nok opp en mening om de fleste som er der inne ganske raskt. Hvis jeg ikke blir storbonde skal jeg ikke bruse med fjærene, men heller trykke på at det blir ei dame som blir storbonde, sier Jostein.

Thor Haavik (26)

Kommer fra: Loddefjord

Sivilstatus: Singel

Yrke: Prest

Thor Haavik. Foto: Espen Solli/TV 2

Thor Haavik er nyutdannet prest og gleder seg til møte de andre deltagerne som har andre livssyn og holdninger enn han selv. 26-åringen har som mål å fremme det kristne budskapet og ser på de andre deltagerne der inne som sin egen menighet.

– Jeg håper jeg vil være en person som folk vil komme til og snakke med meg. Jeg håper å fronte den kristne tro på en varm og fin måte, forteller den unge presten til TV 2.

– Hva vil du frykte mest inne på Farmen?

– Det jeg vil frykte mest er om folk har en dårlig forhold til den kristne tro, noe som vil gjøre at de andre vil se negativt på meg. Da vil det spille seg ut i spillet og jeg vil bli valgt til førstekjempe, sier han.

Thor er nyutdannet prest og skulle startet i ny jobb i starten av august. Menigheten må foreløpig vente på presten som skal konkurrere på Farmen.

– Det var et vanskelig valg, og jeg gleder meg til å starte i ny jobb. Jeg tror de forstår når de ser presten dukke opp på TV-skjermen, avslutter Thor.

Inger Cecilie Grønnerød (47)

Kommer fra: Halden

Sivilstatus: Gift

Yrke: Lektor i oppvekstfag og stallmester

Inger Cecilie Grønnerød. Foto: Espen Solli/TV 2

Inger Cecilie liker mestringsopplevelser og så for seg selv inne på Farmen. Hun har tenkt ut mange strategier og har taktikken klar for å gå til topps.

– Jeg er hestebonde og kan endel om gårdsdrift, men det har jeg ikke tenkt å fortelle noe om. Jeg skal prøve å ikke dele for mye av min kompetanse og være nøytral, forklarer hun til TV 2.

Lektoren fra Halden synes det er spennende med nye prosjekter og gleder seg til mange oppgaver inne på Farmen. Hun liker ikke baksnakking, og det er en ting hun overhodet ikke aksepterer.

– Jeg klikker på urettferdighet. Jeg må være fokusert på at det er et spill, og jeg skal prøve å ikke bli en bråkebøtte, sier 47-åringen.

Inger Cecilie er godt gift og har tre voksne barn, og hun kommer til å savne familien. Det å dele seng med fremmede menn skal ikke være noe problem.

– Det skal gå greit, men det høres litt skremmende ut. Dette her har jeg selv valgt, og det er avklart på hjemmebane, avslutter Inger Cecilie.

Karianne Kopperstad (27)

Kommer fra: Fosnavåg

Sivilstatus: Singel

Yrke: Reisekonsulent for spesialturer

Karianne Kopperstad. Foto: Espen Solli/TV 2

Sunnmøringen Karianne Kopperstad (27) har hatt Farmen som en drøm lenge, og hun søkte på programmet da hun var 20 år. Nå har drømmen gått i oppfyllelse og hun vil gjøre alt hun kan for å gå til topps.

– Hver uke på Farmen kommer til å være så stort for meg. Jeg har god tro på at jeg kan nå langt, og kommer jeg til en semifinale, har jeg lest meg opp på en del ting, så jeg håper at jeg kan vinne, sier hun.

Karianne er ei blid jente, og hun tror at hun har blitt valgt ut for å spre sitt gode humør. Hun har ikke mye sans for folk som surmuler.

– Jeg liker ikke negative folk som går rundt og er sure og klager på alt mulig hele tiden. Spesielt når du har valgt å være med på Farmen, da vet du hva du har gått til og må holde humøret oppe, sier Karianne.

– Du er singel, er du åpen for kjærligheten?

– Å flørte er kjekt, og jeg er en flørtende person. Men å finne drømmemannen min, det tar meg lang tid, konstaterer sunnmøringen.

Lene Egeland Hogstad (44)

Kommer fra: Kvanvik

Sivilstatus: Gift

Yrke: Barnepleier på Flekkefjord sykehus

Lene Egeland Hogstad. Foto: Espen Solli/TV 2

Sørlendingen Lene Egeland Hogstad (44) har to døtre som lenge har ment at hun burde melde seg på Farmen. Da var det ingen tvil for Lene, som tok utfordringen fra døtrene på strak arm.

– Jeg tror det bor ei gardskjerring i meg, og jeg skal ta godt vare på alle siden jeg er litt moderlig av meg. Jeg kan mange ting og har vært husmor i mange år, forteller hun til TV 2.

– Tror du folk kan bli irritert på deg inne på Farmen?

– Det kan godt være at noen tenker: Herrefred, hva skal det spetakkelet der å gjøre inne på Farmen. Men så kommer de til å se at jeg jobber og at jeg bare er en fargerik person, sier hun.

Lene er glad i fargerike kjoler og har med mange forskjellige plagg inn på Farmen.

– Jeg har pakket 16 kjoler og håper jeg får med meg alle inn. Og blomster har jeg også med meg, så jeg håper at jeg kan være med meg selv der inne hele tiden, avslutter Lene.

Se sesongpremieren av Farmen tirsdag 22. september klokken 21.40 på TV 2 eller TV 2 Sumo.