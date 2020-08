Skal spille Champions League-kvalik om to måneder, men får ikke lov til å trene som normalt

Futsal-klubbene håper å bli definerte som toppidrettsklubber og dermed få fritak fra énmetersregelen. – Det er oss det haster mest for, sier Tore Schjølberg hos den regjerende Eliteserie-mesteren.

Det er i overkant av to måneder til Utleira Futsal etter planen skal spille kvalifisering til Champions League, men slik situasjonen er nå får ikke laget med base i Trondheim lov til å trene med kontakt.

Møtte NFF tirsdag

Helt siden nedstengingen av Norge har Utleira, i likhet med breddefotballen, måtte forholde seg til énmetersregelen. Laget har hold det gående siden det ble åpnet for spill uten kontakt, men det er begrenset hvor godt man får trent med dagens restriksjoner.

– Futsalsesongen i Norge starter i november, men vi skal i gang litt før de andre. Skal vi ha noe å gjøre i Champions League, er det avgjørende at vi får kommet i gang. Det er oss det haster mest for, sier Tore Schjølberg, lagleder i Utleira Futsal, til TV 2.

Da Norges idrettsforbund onsdag publiserte sin prioriteringsliste i planen for gjenåpning, ble futsal plassert i fase to av Norges fotballforbund. Det er likevel et ønske fra NFF at Eliteserie-futsal blir løftet opp på toppidrettsnivå og definert som det.

Tirsdag kveld var klubbene fra Eliteserien i futsal samlet til et møte med NFF. Der ble det bestemt at man skal utrede om klubbene er klare til å følge toppidrettsveilederen, som vil gi fritak fra énmetersregelen og dermed åpne opp igjen for treninger og kamper med kontakt.

– Vi kjører en pilot med Utleira i forståelse med de andre klubbene. Miljøet i toppen er lite, så man unner konkurrentene muligheten til å trene selv om man ikke kan trene selv. Utleira vil også kunne dele erfaringer med å oppfylle kravene i veilederen. Dette er en plan som er forankret i alle klubbene og serieforeningen, sier Iver Strandheim, fagansvarlig for futsal i NFF.

Vil gå foran som godt eksempel

Han har fått jobben med å lede arbeidet, og sier at Utleira i første omgang er blitt utfordret på om de klarer å oppfylle kravene til trening slik at de kan starte forberedelsene til CL-kvaliken i oktober.

– De er nær ved å klare det slik vi vurderer det. De er også i en særstilling sportslig fordi de skal ut i Champions League, sier Strandheim.

Hos den regjerende seriemesteren føler man seg klar og rustet for oppgaven.

– Fordelen for oss er at vi har et fast tilholdssted, vi har en lege og annet helsepersonell tilknyttet laget, sier Schjølberg.

– Det er rom for folk å gå på jobb, men vi vil så klart begrense ansamling av folk på fritiden og ellers. Det vil sette laget langt tilbake om noen blir smittet.

Søknaden vil bli sendt via Norges idrettsforbund før den ender på bordet til Helsedirektoratet for godkjenning. Med henvisning til sammenlignbare idretter som basketball og innebandy, hvor toppdivisjonene har fått fritak, er det rimelig å anta at man får det samme i futsal så lenge smittevernsreglene er oppfylt.

– De deltar på det høyeste nivået i Europa i form av Champions League. Så det er klart at de konkurrerer i toppidretten, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF.

Ser på flere alternativer

Men Champions League-kvalik og en robost seriemester er én ting. Hva med de øvrige klubbene i Eliteserien?

Under møtet tirsdag diskuterte man også modeller for hvordan Eliteserien kan avvikles når man kommer til november. Smittesituasjonen er for øyeblikket uklar, så det er ingenting som kan skrives i stein enda, men ute i klubbene er det optimisme.

– Vi er åpen for å redusere lengden på sesongen. Kanskje ha et kortere seriespill? Kanskje vi kan samle til et sluttspill slik de gjør i Champions League nå?

Det sier Arne Skoglund, lagleder for forrige sesongs sølvlaget FC Hulløy Bodø. Han åpner også for at en modell der man legger opp til geografisk inndeling for å dempe reisemengden og dermed minske smitterisikoen.

– Klubbene er forberedt på å følge kravene, så får vi se om spillerne er klare på det. Det koster selvsagt mer, og da er det samtidig en fordel om antall kamper reduseres. Men det er store forskjeller blant klubbene. Noen er rustet for å klare det, mens andre ikke er det. Det kan bli en stor utfordring for flere av klubbene, men vi er alle veldig motiverte til å klare det. Alternativet er jo kanskje at vi ikke får spilt i hele tatt, sier Skoglund.

Man er også innstilt på at man kanskje må samarbeide på tvers av klubbene og dele på kostnadene knytte til lege og øvrige utgifter knyttet til oppfyllelse av toppidrettsveilederen.

– Futsal er en liten idrett i Norge. Ikke alle har en lege. I Trondheim er det to klubber. Tromsø har i praksis to. Så det kan bli snakk om å samarbeide om for eksempel lege, sier Schjølberg.

Nå krysser man fingrene for at første del av prosjektet lykkes.

– Jeg håper at Utleira overbeviser som pilotklubb, at de får lov til å gjenoppta treninger. Det er kjipe greier om man jobber hardt og kommer til CL, så får man ikke delta, sier Skoglund.

PS: Champions League-kvaliken skulle etter planen bli spilt i august, men ble flyttet som følger av koronapandemien. Det er fortsatt uklart hvor kvalifiseringen, som blir avviklet i gruppespillsform på ett og samme sted, blir spilt.