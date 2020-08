- Vi kan ikke gjøre ungdommene til syndebukker

Tuva Moflag, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, mener Høie har glemt hvem som har ansvaret for dagens smittesituasjon.

– Selv om ungdommer fester, så fritar ikke det regjeringen sitt ansvar for at tiltakene til regjeringen ikke har blitt satt på riktig sted. Det er ikke ungdommen alene som skal bære ansvaret. Så klart har store fester og større antall bidratt, men smitten kommer fra et sted, sier Moflag.

Det var under en pressekonferanse tirsdag at helseminister Bent Høie kom med en klar pekefinger til ungdommen.

– Du som er ung, tenker at viruset ikke rammer deg. Men det rammer deg også. Og det rammer de du bryr deg og det du bryr deg om. Hvis du drar på festen der det er tett og trangt og sprer smitte, sender du i beste fall vennene dine i karantene og i verste fall på sykehus, sa Høie.

Inntil halvparten av koronasmitten i Norge de siste ukene har kommet utenfra, viser Folkehelseinstituttets (FHI) ukesrapporter.

Det er i aldersgruppen 20-29 at koronasmitten øker aller mest i Norge. De fleste har blitt smittet etter store fester, som bryter med myndighetens råd.

Vedum: – Regjeringen som åpnet

Moflag får støtte av Senterpartiets leder Tryge Slagsvold Vedum.

SENTERPARTIET: Trygve Slagsvold Vedum. Foto: TV 2

– Regjeringen valgte å åpne opp grensene til flere land samtidig, da må de ta ansvaret for det.

– Er det ansvarsfraskrivelse fra Høie?

– Sånn som Bent Høie uttalte seg i går, virket det som om det var deler av poenget. At grensene skal være åpne, men studentene skal ta ansvaret. Selvfølgelig skal studentene ta sitt ansvar, men smitten kommer fra andre land, sier han.

Dugnadsansvarlige

Moflag etterlyser at den som er ansvarlig for at dugnaden fungerer slik den skal, tar ansvar.

– Det er en dugnad, og ungdommen skal ta sitt ansvar. De som fester har også ansvar for at smittevernreglene blir opprettholdt. Men i enhver dugnad er det en dugnadsansvarlig, og det er myndighetene. Vi kan ikke gjøre ungdommen til syndebukker, sier hun.

– Til syvende og sist er det myndighetene som skal sikre at tiltakene er satt til riktig sted. Hovedansvaret må plasseres riktig, og det er regjeringen som har ansvaret, forklarer hun.

Feilslått åpning

Flere land i Europa ble i juli åpnet for reise uten at man måtte i karantene.

– Åpningen mot utlandet kom veldig raskt, vi er forundret over at det ikke ble bedre planlagt. Det overrasker meg at det lander fly fra røde og grønne land om hverandre uten tiltak på Gardermoen, sier hun.

Blant annet ble fire regioner i Sverige åpnet. I ettertid fikk Indre Østfold et større smitteutbrudd, som spores tilbake til åpningen. Det gir et klart tegn, mener Moflag.

– Hvis vi ser på Indre Østfold, hvor det mest alvorlige utbruddet er, så kan vi spore det tilbake til åpningen av grensen. Da blir det for enkelt å gi ungdommen skylda.

KRITISK: Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Tuva Moflag, mener pekefingeren til Høie mot ungdommen er ukorrekt. Foto: Kristin Grønning / TV 2.

– Ingen tabbe med åpning

Onsdag svarte Høie under regjeringens pressekonferanse at han ikke var for streng mot ungdommene.

– Var du for streng mot ungdommene når dere var regjeringen som valgte å åpne grensene?

– Nei jeg var ikke for streng. Det handler ikke om skam eller skyld. Vi vil ha et mest mulig åpent samfunn, til tross for at vi har en pandemi. Vi må alle ta et ansvar for at smitten ikke sprer seg.

– Jeg vil understreke at ingen er syndebukker. Men alle kan spre smitte uten å vite det, sa han videre.

– Var reiseåpningen en tabbe?

– Nei, jeg mener ikke det. Det er en grense for hvor lenge vi kan holde ting stengt når det ikke er en smittesituasjon som tilsier det, sa helseministeren til NTB onsdag morgen.

Høie mener hovedgrunnen til at smitten i august har blusset noe opp igjen i Norge, er at flere gjennom sommeren har hatt lavere skuldre, ikke fulgt énmetersregelen og bidratt til situasjoner hvor viruset har kunnet spre seg.