Minst 12 fly fra «røde land» lander onsdag – frivillig koronatesting starter tidligst fredag

Under tirsdagens pressekonferanse sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen at myndighetene må gripe inn i flytrafikken.

Byrådslederen ramset opp destinasjoner som hadde landet det siste døgnet.

– Jeg mener at fremtidig åpning av hver enkelt rute må vurderes av helsemyndighetene. I dag er det rene kommersielle hensyn som bestemmer, sa Johansen.

Tirsdag var det ventet minst ni fly til Oslo lufthavn fra såkalte «røde land». Onsdag i 12-tiden var det ventet minst tolv fly fra «røde land» i løpet av dagen.

Nye land på listen

– Per 10. august er fem nye land i EU/EØS røde, samt Færøyene, seks regioner i Sverige og to regioner i Danmark, opplyste FHI mandag.

Onsdag kom flere land på den røde listen.

Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen er nå røde land. I tillegg blir alle grønne land gule, og alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

Også Færøyene og noen regioner i Sverige og Danmark er nå røde, opplyser Utenriksdepartementet. I Sverige gjelder dette Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. I Danmark gjelder det Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland. Alle regionene har passert smittetilfeller på 20 per 100.000 innbyggere de to siste ukene.

Endringen gjelder fra 15. august. Karanteneplikten for innreise fra disse områdene inntreffer midnatt natt til lørdag.

Det vil ikke være karanteneplikt for landene som blir gule.

– Så lenge vi har anbefalingen om å unngå unødvendige reiser, vil vi bare ha røde og gule land, påpeker statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse onsdag.

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde. Her er det fortsatt karanteneplikt.

Statsministeren innrømmer at vi nå står på et vippepunkt.

Teststasjoner

De som kommer til Norge fra gule og røde land, får tilbud om å teste seg gratis. Det etableres testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner.

– Staten dekker kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene, fastslår helseminister Bent Høie.

All helsehjelp i Norge er som hovedregel basert på frivillighet. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig.

Det er opprettet koronateststasjoner på Flesland og Sola, og Ullensaker kommune, FHI og Avinor skal starte frivillig koronatesting på landets hovedflyplass.

Oslo lufthavn opplyser til TV 2 at testområdet er på plass tidligst fredag.

– Følger rådene

Reisende har klaget over trengsel og liten fokus på smitteverntiltak på Oslo lufthavn Gardermoen. Line Haugland i Avinor sier til flysmart24 at Avinor følger alle råd fra helsemyndighetene.

– Vi har iverksatt en rekke smitteverntiltak som for eksempel informasjon fra helsemyndighetene både på plakater, på digitale skjermer og via høyttaler-anlegget. Det er dispensere for hånd-desinfeksjon fordelt over hele flyplassen. I tillegg har vi avstandsmerking på gulv og på stoler, pleksiglass i våre skranker, og vi følger nøye med på passasjerflyten, sier Haugland til nettstedet.

Trass i at mellom 20 og 50 prosent av koronasmitten i Norge de siste ukene kommer fra utlandet, har helseministeren forsvart reiseåpningen i midten av juli.

Importsmitte

Ifølge avdelingsdirektør Line Vold i FHI er importsmitte en av grunnene til økende smittetall.

– Vi sa det og pekte på det da vi åpnet grensene – at det er risiko for introduksjon av smitte. Det er derfor vi har ti dagers karantene fra de landene som har høyest smittepress. Så ser vi at vi får inn smitte også med personer som har vært i grønne land.

Vold minner om at de fleste land i Europa fortsatt har høyere smittepress enn Norge.

– Men var det for tidlig å åpne grensene?

– Det var på det tidspunktet en situasjon med lave smittetall, både i Norge og Europa. Vurderingen til regjeringen var at det var et riktig tidspunkt å gjøre det på. Vi åpnet gradvis og forsiktig og har ennå ikke åpnet for tredjeland utenfor Europa, sier Vold til NTB onsdag.



(TV 2/NTB)