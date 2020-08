Stolte av fadderne: – De er utrolig flinke til å følge reglene

Fadderstyret ved Humanistisk fakultet ved UiB forteller om faddere som legger ned en stor innsats for å overholde smittevernreglene under fadderuka.

Styremedlem Louise Hestolm, leder Katrine Inderberg og fadderansvarlig Therese Eide ved Humanistisk fakultet på UiB forteller at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelser om at smittevernregler ikke ivaretas under fadderuka.

De forteller at de har jobbet med flere tiltak som skal sikre at fadderuken kan gjennomføres på en måte som ivaretar smittevernreglene.

– Vi har jobbet veldig hardt med et kohortsystem der ingen skal være på et utested samtidig som en annen kohort. Vi i fadderstyret tar navneopprop og passer på at de som skal være der er der, og at de som ikke skal være der, ikke er der, sier Louise Hestholm.

Hun legger til at det som skjer ute i stor grad er opp til fadderne, men understreker at de er stolte av sine faddere.

– De er utrolig flinke til å følge disse reglene, sier hun, og forteller om faddergrupper som har med plasthansker og store dunker med antibac.

– Vi blir så stolte av å se det. I år har det for eksempel blitt veldig viktig å møte opp til riktig tid for at folk ikke skal samle seg i køer, og faddergrupper kommer løpende og sier de har løpt hele veien for å rekke å komme til tiden, sier Hestholm.

Sier fra ved brudd

Fadderstyret forteller at de er klare for å ta grep dersom de ser smittebrudd.

– Vi har sagt klart fra at dersom vi ser smittebrudd, så klipper vi båndet på de som gjør det. Det har vi ikke vært nødt til å gjøre. Hvis noen for eksempel begynner å sitte litt nærme hverandre, sier vi med en gang at de må huske å ha en meters avstand. Folk tar det veldig bra, og sier at det blir gjort en bra innsats for å overholde smittevernreglene, sier hun.

Styret forteller at de har fått gode tilbakemeldinger fra flere hold, som skjenkekontrollen på studentpuben i Bergen, Kvarteret, samt kommunikasjonsdirektøren ved UiB.

– Grunnen til at vi ønsker å si dette i media, er at vi føler at det blir sett litt bort fra tilfellene der det blir gjort en god jobb. Vi skjønner at det er mer spennende å ta bilde av det som er galt, men det må være litt rettferdig å si det som er bra også, sier Hestholm.

Hun forteller at inntrykket de har, er at studentene stort sett er fornøyde og føler seg trygge.

– Vi føler at vi er veldig strenge, men folk er forståelsesfulle og sier vi gjør en god jobb og at de er takknemlige for at vi gjør det. Man ser i media at det ikke er sånn i hele Bergen eller Norge, men vi er det største fakultetet på UiB med 1200 fadderbarn, og vi er veldig stolte over at vi har fått det til så bra som vi har gjort, sier hun.

Fører navnelister

Mandag og tirsdag var mange studenter som hadde samlet seg i Nygårdsparken i Bergen, noen i rolige, små grupper, andre i større grupper.

En student som deltok i festene i Nygårdsparken mandag, testet tirsdag positivt for korona.

Fadderstyreleder Katrine Inderberg understreker at fakultetet booket øvre del av Nygårdsparken i Bergen på tirsdag, og at alle faddere og fadderbarn ble hentet dit og plassert i kohortene sine.

– Vi vil absolutt ikke at våre fadderbarn skal være i nedre Nygårdsparken, der det er så mange som samles, sier hun, og legger til:

– Vi ville ha alle fra Humanistisk fakultet vekk fra den store massen, slik at vi har kontroll på alle. Da har vi navneliste på alle grupper og notert oss hvem som er med, slik at vi kan sende dem inn til smittevernkontoret med en gang ved behov.

– Har dere forståelse for at noen opplever at smittevernregler ikke blir overholdt?

– Selvfølgelig, og det må vi ta hensyn til, og det er veldig viktig at folk sier fra når smittevern ikke blir opprettholdt, sier hun.

– Lagt til rette

Fadder og student Stian Enstrøm Moldskred ved Høyskolen Kristiania sier at også han opplever at det generelt går rolig for seg de fleste steder.

– Folk klarer å holde seg i mindre grupper og arrangerte arrangementer fra skoler og studentunionen har fungert veldig godt, sier han.

Han forteller at det kontinuerlig går folk rundt og sjekker om det er en meters avstand, og at det alltid er tilgang på antibac.

– Jeg har selvfølgelig registrert at det har vært steder hvor det ikke har gått så bra for seg, og det er selvfølgelig kjempesynd, men jeg observerer at det er et fåtall av mengden, sier han.

De siste dagene har det kommet bilder på sosiale medier av fadder-vorspiel der smittevernregler ikke overholdes, noe som har skapt reaksjoner.

– Hvordan burde kommunen, i ditt tilfelle Oslo kommune, lagt til rette for at dere kunne gjennomført fadderuken?

– Jeg synes de har lagt til rette for at det skulle kunne gjennomføres på en god måte, men problemet er at de blant annet har blitt presset til å måtte avlyse flere og flere arrangementer på kvelden. Det gjør at folk blir hjemme lenger og blir nødt til å benytte seg av byens parker og uteområder for å kunne klare å ta smittevernhensyn, sier han, og fortsetter:

– Det finnes svært få studenter der ute som har stor plass i leiligheten sin, så for at de skal kunne overholde énmetersregelen, kan de ikke holde seg hjemme. Men det viser det seg nå at de blir nødt til å gjøre, fordi de blir sparket ut av parkene.

Forstår reaksjonene

Moldskred forteller at han forstår at folk reagerer på det som har kommet frem fra fadderuker rundt om i landet.

– Det skjønner vi kjempegodt, det skjønner vi alle sammen. Men nå har det seg sånn at vi ikke har fått noe krav om å avlyse, og dersom det ikke blir avlyst så vil vi faddere, studentunionene og skolene gjøre det beste mulig ut av det for at de nye studentene skal kunne få seg en så trygg start på studiene som overhodet mulig og for at fadderuka skal bli så trygg som overhodet mulig, sier han.

Moldskred påpeker at et viktig aspekt av fadderuken er at nye studenter skal komme seg inn i studiehverdagen og bli kjent med andre studenter.

– Vi har lagt merke til at de som ikke har deltatt på fadderuken tidligere har brukt betydelig mye lenger tid på å bli trygg på studieplassen og bli kjent med de andre menneskene. Så det er absolutt noe som er viktig for studietiden fremover, sier han.

Samtidig legger han til at det er full forståelse for at situasjonen med koronaviruset kommer først.

– Men som sagt har det ikke blitt avlyst, og da må vi bare prøve å gjøre det beste ut av det. Da er det veldig synd å se at det er de unge menneskene, fadderne, studentene, studentunionene og foreningene som står som de største syndebukkene for det store utbruddet som skjer nå, når det også kan være betydelig mange andre faktorer som spiller inn for at det har skjedd, sier han.

Digital fadderordning

Tobias Hjermann er leder for debutuka, som er fadderordningen i Tromsø. Han forteller at alle de fysiske arrangementene der er avlyst.

Dermed gjøres debutuka om til en heldigital fadderordning.

– Den vil ikke avlyses, for da kan alle sitte hjemme og fortsatt være med og følge med på det som skal sendes av arrangementer, sier han.

Hjermann forteller at dette har vært en «backup-plan» hele tiden.

– Så det er bare å gå over litt og få informasjonen ut, så tror jeg folk retter seg etter det, sier han.

Hjermann forteller at de har sett mange gode eksempler på flinke faddere i Tromsø, men at alkohol kan føre til en vanskelig balansegang for noen.

– Jeg tror alle må tenke litt over at sånn er situasjonen vi lever i nå, og vi må alle være med på en slik felles dugnad når vi skal starte på studiet igjen. For å faktisk bli kvitt koronaviruset, bør man helst sette festingen litt på vent og heller ta en feiring for arbeidet man har gjort sammen, etter på, sier han.

Ved Norges arktiske universitets campuser i Alta og Narvik går arrangementene foreløpig som normalt, mens alle kveldsarrangementer avlyses i Harstad.