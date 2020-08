TV 2 erfarer: Giske må nedkjempe tre kvinner

Aps ordfører Bente Estil i Lierne kommune i Trøndelag, som fikk nær 60 prosent oppslutning i kommunevalget, advarer mot å erklære comeback for Trond Giske nå.

Kilder bekrefter til TV 2 at valgkomiteen i Trøndelag Ap anser tre kvinner som reelle kandidater til å bli ny fylkesleder.

– Det blir spennende å se om det blir en samlet innstilling med en kvinne på topp, sier ordfører Bente Estil til TV 2.

Hun går ut i TV 2 for å understreke at spørsmålet om hvem som skal bli ny fylkesleder i Trøndelag Ap ikke er avgjort.

Aps fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Det skjer etter at Aps fylkesordfører Tore O. Sandvik, kjent for å være Trond Giskes fremste våpendrager, fastslo at den røde løperen nærmest er rullet ut for Giske som ny fylkesleder allerede.

– For alle som kan telle, er vel sjansen nærmere 100 prosent, om forslagene fra partiorganisasjonen skal bli vektlagt, sa Sandvik i et intervju med Vårt Land.

– Jeg tenker det at de uttalelsene til Tore er spekulasjoner i likhet med andre spekulasjoner som foregår akkurat nå i forkant av årsmøtet, sier Estil.

– Ikke er troverdig

Ordføreren i Lierne kan skilte med ett av de beste valgresultatene for Ap i Trøndelag i siste valg, med 59,3 oppslutning.

I Giskes maktbase Trondheim gikk Arbeiderpartiet tilbake 16,3 prosent til på 25 prosent i kommunevalget, mens oppslutningen i fylket var 29,9 prosent.

29. august skal Trøndelag Ap velge et styre med sikte på å samle og løfte partiet fram mot stortingsvalget 2021.

Spørsmålet om Giske er den beste til å gjøre dette er allerede avklart, ifølge Sandvik. Et «massivt flertall» peker på Giske, ifølge Sandvik.

Ordfører Bente Estil i Lierne ønsker en kvinne som fylkesleder i Trøndelag Ap.

Estil mener den bastante konklusjon ikke er troverdig.

– Det tenker nå spekulasjoner. Jeg tenker at han har ikke noen bedre oversikt over delegatene enn noen andre har når det gjelder tellingen.

Gammel opptelling

Giske-fløyen har siden februar støttet seg til en artikkel i Trønder-Avisa, der det ble anslått at Giske hadde støtte fra 146 av de 239 delegatene.

– Da har de kjennskap til en telling som ingen andre har oversikt over, og det vil jeg tro at de ikke har, sier Estil.

– Hvordan den opptellingen var gjort, det har jeg ikke kjennskap til, om de har ringt til hver enkelt, legger hun til.

– Men er det slik Sandvik sier, at de som ikke ser at det er klart flertall for Giske ikke kan telle?

– Det blir litt standardsvar, men det er til syvende og sist årsmøtet og avstemningen der som vil bety noe, sier Estil

Ringte lokallagsledere

Journalist Erlend Malmo i Trønder-Avisa sier til TV 2 at han personlig ringte rundt til alle lokallagslederne for å lodde stemningen i februar.

– Var svarene basert på vedtak i lokallagene?

– Nei, de hadde ikke gjort vedtak da.

– Så det var mer stemningsrapporter de kom med?

– Ja, det kan være helt annerledes etter medlemsmøtene. Noen av dem har medlemsmøter i disse dager, sier Malmo.

– Giske dyktig

Sandviks uttalelser i Vårt Land har ifølge kilder både i og utenfor valgkomiteen blitt oppfattet som en nedvurdering av kvinnelige kandidater, og et forsøk på å skremme dem bort.

Estil vil ikke kommentere dette, men sier:

– At det finnes kvinner som er reelle kandidater er det ikke noen tvil om, og det vet nok Tore Sandvik, også.

Hun understreker at Giske er en dyktig politiker som kunne ha blitt en god fylkesleder. Men hun stiller seg i rekken av Ap-politikere i Trøndelag som mener det er ønskelig med en kvinnelig leder.

De ønsker en bedre balanse når det gjelder kjønn og geografi, og viser til at det bare er menn i toppvervene i Trøndelag Ap.

Tor O. Sandvik fra Trondheim er fylkesordfører, Per Olav Hopsø fra Melhus utenfor Trondheim er gruppeleder på fylkestinget, og hvis Giske skulle bli valgt til ny fylkesleder og vinne nominasjonen til stortingsvalget, vil fire av de viktigste rollene i Ap-bastionen være forbeholdt menn fra Trondheimsregionen.

– Jeg håper at det kommer en enstemmig innstilling fra valgkomiteen på en kvinne, og at den blir førende for årsmøtet. Det kan jo komme forslag på årsmøtet, men jeg håper som sagt det kommer en enstemmig innstilling fra valgkomiteen, sier Estil.

Flere kvinner går ut

Gruppeleder i Grong Ap og medlem av fylkesstyret Linda Renate Linmo tar også den tidligere stemningsrapporten i Trønder-Avisa med en klype salt.

– Ting endrer seg, og det er uansett de som møter på årsmøtet, delegatene, som bestemmer, og jeg tviler på at avisa har snakket med alle som skal på årsmøtet.

– Jeg tror det kommer an på hva valgkomiteen legger fram, og jeg håper de får ro og til å gjøre den jobben de skal gjøre, sier Linmo.

Også hun ønsker en kvinnelig leder, i likhet med 20 kvinner som tidligere har sendt et brev til valgkomiteen med krav om en kvinne som ny fylkesleder.

– Det er mange som ønsker en kvinnelig leder, og jeg tenker at Trøndelag Arbeiderparti har mange gode kandidater blant kvinner, og når det er dyktige kandidater å ta av, så er det rett å gjøre det, sier Linmo.

Ønsker ikke intervju

Sandvik ønsker ikke å gi noe intervju, men bekrefter at påstanden om at Giske har et klart flertall bak seg er basert på artikkelen i Trønder-Avisa.

Han har ikke svart på spørsmål om hvorfor han henviser til en artikkel som er skrevet for snart seks måneder siden.

TV 2 har forelagt Sandvik uttalelsene fra Estil, men har ikke fått noen kommentar til dette.

Tre kandidater

To av kandidatene, Tone Våg og Marit Bjerkås, bekrefter til TV 2 at de fortsatt stiller seg til disposisjon for valgkomiteen.

– Begge er ypperlige kandidater fra hver sin ytterkant geografisk – Tone fra regionen her i nord, og Marit fra den sørlige delen, og ingen av dem er Trondheims-politikere, sier Bente Estil.

Den tredje kandidaten, tidligere ordfører i Frøya kommune Berit Flåmo, verken bekrefter eller benekter at hun er kandidat.

– Jeg har ingen kommentar, sier Flåmo, og henviser til valgkomiteen.

Dersom valgkomiteen samler seg om Flåmo, og hun er villig til å ta på seg vervet, vil det være en løsning flertallet i valgkomiteen kan slutte opp om, sier kilder til TV 2.

Kvinne fra nord

Vågs bakgrunn som tidligere leder av landbruksorganisasjonen Norsk Sau og Geit blir trukket fram som en fordel i et fylke der Senterpartiet står sterkt.

– Jeg er spent på om komiteen finner meg interessant og om årsmøtet ønsker meg i ledelsen. Det er viktig å få inn en stemme for indre deler av fylket, fra nord. Der er jeg en god kandidat med god kunnskap om muligheter og utfordringer, sier tidligere ordfører i Snåsa, Tone Våg til TV 2.

Varaordfører i Rennebu kommune Marit Bjerkås sier det er mange flinke kvinner i Trøndelag Ap som er mer enn kapable til å ta på seg ledervervet.

– Utover det blir det opp til valgkomiteen å legge fram sitt forslag til et godt sammensatt styre.

Sår tvil om kandidatene

Det jobbes nå hardt for å komme fram til en enstemmig innstilling om en lederkandidat før fristen går ut 24. august. Flertallet i valgkomiteen er ifølge kilder TV 2 har snakket med villige til å jobbe videre for å finne en kvinnelig kandidat.

– Kommer det enstemmighet fra valgkomiteen, som er sammensatt bredt med representanter fra hele fylket, må en håpe at det får ringvirkninger på lokallagene, sier Estil.

Men det blir av enkelte medlemmer i valgkomiteen overfor TV 2 sådd tvil om kandidatene som har bekreftet at de stiller er sterke nok.

Stillingskrig

På den ene siden jobber Giske-fløyen knallhardt for å overbevise om at en motkandidat har null sjanse til å vinne mot den erfarne toppolitikeren. Håpet er at ingen kvinner tør stille som motkandidat, påstår kilder som mener det beste er å få en kvinnelig leder.

På den andre siden jobbes det hardt for å finne en sterk nok kvinnelig kandidat. Håpet er at Giske skal trekke seg, bekrefter kilder.

De anser det som krevende for Giske å skulle stille til kampvotering mot en kvinne på bakgrunn av Metoo-anklagene mot Giske.

Giske gikk av som nestleder i i januar 2018, og beklaget delvis sin oppførsel, samtidig som han kalte flere varsler grunnløse og falske.

Skulle han få tillit som fylkesleder i Trøndelag Ap, vil det kunne bli et endelig comeback.