Anders Gjøse (35) har aldri før hatt hovedansvaret for en klubb i eliteserien i hockey. Nå leder han et Storhamar med gullambisjoner, og ligaens største stjerne.

Det var en forventningsfull Anders Gjøse som ledet Storhamar for første gang i en kampsituasjon mot i Ringerike torsdag. Dette er 35-åringens første jobb som hovedtrener i en eliteserieklubb, og det har gitt mersmak.

– Det er kjempespennende. Jeg gleder meg masse til den reisen her. Vi har hatt en veldig fin start med gutta, og det har ikke gitt mindre motivasjon, for å si det sånn, sier Gjøse.

De siste sesongene har Gjøse vært assistenttrener i Sparta. At en ung norsk trener kommer inn som hovedtrener i en gulljagende klubb som Storhamar blir godt mottatt av ligaens største stjerne, Patrick Thoresen.

– Det er spennende og uprøvd i norsk hockey, og det syns jeg er positivt. Anders er tydelig i det han ønsker og vi merker at han brenner for dette. I tillegg henger han helt klart med i utviklingen, sier Storhamar-kapteinen.

Frykter ikke presset

Treneren, som blant annet har en fortid som spiller i Stavanger Oilers, har signert en toårsavtale med opsjon på ytterligere to år. Han er klar over at det kan bli intenst å være trener i en klubb som forventer gull.

– Når man ikke har vært i den type forhold før så er det vanskelig å vite om man er forberedt. Det kommer sikkert til å være mye følelser og konkrete situasjoner som man havner i, som man ikke har kjent på før eller tenkt på, men jeg føler meg klar til å møte det. Jeg frykter ikke presset, sier 35-åringen.

Thoresen sa fra til ledelsen

Det er ingen hemmelighet at Storhamar er en klubb der det blir stilt høye krav til treneren, og at presset øker i takt med tapsrekkene. Etter ansettelsen av Gjøse hadde Patrick Thoresen en klar beskjed til ledelsen i klubben.

– Jeg sa fra at den nye treneren må få tillit også når det går tungt. Klubben har vært dårlige på det tidligere, og da har trenerne ikke følt at de har hatt støtte fra ledelsen. De må stå bak treneren, også når det er vanskelig.

Storhamars Patrick Thoresen scorer under en eliteseriekampen i ishockey mellom Sparta og Storhamar i Sparta Amfi. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: Braastad, Audun

Thoresen, som har lang erfaring fra utenlandsk hockey, i blant annet NHL og russiske KHL, er opptatt av et godt samarbeid i alle ledd, også når det går trått. Han tror Storhamar har vært en vanskelig klubb å lede i motgang.

– De som er i toppen må også dra i samme retning, ellers vil det skape tvil og usikkerhet. Når en trener vet han har støtte kan han håndtere press fra publikum og media bedre. Jeg har inntrykk av at det nå er forståelse fra ledelsen i Storhamar for at de har vært for dårlig på det tidligere, sier Thoresen.

Offensiv hockeynerd

Selv om Gjøse ikke har vært hovedtrener i eliteserien tidligere har han gjort seg bemerket som trener for flere aldersbestemte landslag.

Eks-Storhamar-spiller og hockeylegende Ole Eskild Dahlstrøm beskriver trenertalentet med ett ord. Hockeynerd. Det får den nyansatte treneren til å trekke på smilebåndet.

– Jeg tar den tittelen med stolthet. Jeg er nysgjerrig og engasjert og ønsker hele tiden å utvikle meg, og håper at mye av det smitter over på de som er rundt meg, både spillere og andre kollegaer, sier han.



Målet er nå å utvikle det offensive spillet for å få flere dimensjoner.

Ringerike og Storhamar møttes til treningskamp torsdag. Det er den første hockeykampen i Norge på 5 måneder. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Med den rutinen og de ferdighetene vi har i laget håper jeg at vi fremstår som det beste laget i spillet med puck.

Seriespillet skal etter planen starte 3. oktober.