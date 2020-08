Indre Østfold kommune er «superrødt»

Oslo har krøpet over FHIs krav til smittede per 100.000 innbyggere og gått fra «grønt» til «rødt». Onsdag har Oslo 24,2 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Situasjonen er langt verre i Indre Østfold med sine i overkant 44.200 innbyggere. Bare på én uke har kommunen registrert 70 nye smittetilfeller.

Til sammenligning har kommunen hatt cirka 158 smittede per 100.000 innbyggere den siste uken.

– I forhold til FHI sitt smittekrav er jo kommunen «superrød». Hva tenker du om det?

– Det er det ingen tvil om, sier kommuneoverlege Jan Børre Johansen til TV 2.

Det var Smaalenenes avis som meldte saken først.

Løpende vurdering

Kommunen anser at det var onsdag 5. august at smittetrenden snudde for alvor.

– Det var da vi begynte å få veldig mange tilfeller, også toppet det seg mot slutten av uka. Lørdag kveld falt vi på beslutningen om at vi måtte iverksette hastetiltak, ser Johansen.

Ifølge kommunen er det to hovedindikasjoner som forklarer smitteutbruddet.

– Når det kommer til de første kohortene har vi indikasjoner på at personene hadde blitt smittet i utlandet. Den neste eksplosjonen var trolig på grunn av at folk var samlet på fest og på utesteder. Sistnevnte gjorde alt i forhold til at vi fikk et veldig stor antall smittede, sier kommuneoverlegen.

Smittede per 100.000 innbygger regnes ut ifra antall smittede de siste to ukene. Kommuneoverlegen understreker viktigheten av at kommunene i Norge hele tiden gjør en løpende vurdering av smittesituasjonen.

– Da vi ble oppmerksomme på utviklingen måtte vi agere raskt. Kommuner kan ikke sitte i 14 dager og vurdere, sier han.

SMITTE: Kommuneoverlege Jan Børre Johansen på pressekonferansen om koronasmitte i Askim. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Forsiktige optimister

Etter en helg med høye smittetall, kunne kommunen melde om fire nye smittetilfeller tirsdag.

– Vi venter fortsatt på testsvar, men de to siste dagenes tall indikerer at ting er i ferd med å snu, så vi er forsiktig optimister. Vi tror det skyldes to suksessfaktorer: Det er testkapasitet til å teste bredt og at folk tester seg slik at vi kan spore nærkontaktene, sier Johansen.