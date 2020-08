Det kan virke som en skummel kombinasjon å ha kjæresten og samboer som trener. Men for 800 meter-løper Hedda Hynne (29), er erfaringen enkel. På et tidspunkt måtte hun bare slippe kontrollen selv, og stole hundre prosent på opplegget til Erik Sakshaug.

– Erik bestemmer alt, så gjør jeg bare det han sier. Sånn må det nesten være. Og hittil har det gått bra, sier Hynne til TV 2, og smiler.

Og samboeren nyter den tilliten han får på jobb.

Løp karrierens beste løp

– Det ansvaret tynger ikke. Det er jobben min. Men jeg er ikke alene med ansvaret. Ut på banen er det kun Hedda som har det, mens jeg bestemmer det organisatoriske og tilrettelegger utenfor, smiler Sakshaug.

Og mye tyder på at opplegget til «Saksa» fungerer bra. I år har Hynne verdens femte beste tid på 800 meter da hun løp 1.59,94 i italienske Trieste.

– Det var nok Heddas beste løp i karrieren, mener treneren.

Og akkurat det trenger paret ikke å diskutere.

— Jeg er nok enig i det, smiler Hynne som er nummer 19 på verdensrankingen på 800 meter.

Årets konkurranser har ikke vært en del av rankingsystemet. Den store forskjellen på 2020-utgaven av Hynne er at hun tåler det man kaller flytfarten på 800 bedre enn hun gjorde før.

– Jeg ser på trening at det er her hun har gjort mest framgang. Hun var rå på hurtighet i fjor, men i år er det bedre flyt i konkurransefarta, sier Sakshaug.

Mens TV 2 er på besøk i Kragerø, kjører Hynne en intervalløkt på bane. Der løper hun først 15 x 300 meter på såkalt lavterskel (ca 3,20 min per km) med 30 sekunders pause. Deretter løper hun 4x200 i konkurransefart med 90 sekunders pause mellom. Dragene går på mellom 28-30 sekunder.

Som 800 meterløper trener hun langt mindre terskel enn f.eks Team Ingebrigtsen, og fokuserer mer på hurtighet og intervaller i konkurransefart.

– Vi har funnet et opplegg som fungerer bra.

Tok frivillig koronatest

I det opplegget er konkurransene et viktig element. Gjennom sommeren har Hynne konkurrert så mye hun har hatt muligheter til. Blant annet i Karlstad i Sverige mens det var rødmerket, noe som medførte at hun måtte i en tidagers fritidskarantene ved hjemkomst. Dett vil si at man kan gå ut av døren for å gjøre jobben sin (trene), men at man må holde seg hjemme og ikke sosialisere ut over dette.

Paret presiserer at de først valgte å reise etter at de beste friidrettsutøverne i Norge fikk innvilget dette som arbeidsreise av norske myndigheter.

– Vi har tatt hensyn til de rådene vi har fått beskjed om å følge. Vi har hatt en dialog med friidrettsforbundet, som igjen har hatt dialog med myndighetene om hvordan vi kan gjøre jobben vår tryggest mulig. Og da har vi fått klarsignal på de tingene vi har gjort.

– Jeg føler vi har fått gjort det på en trygg måte, og ikke utsatt noen andre for fare, sier Hynne. Hedda Hynne

For å være helt sikker, har hun frivillig valgt å koronateste seg.

– Jeg har tatt to tester, så det er ikke «overmye». Men vi prøver å følge de rådene vi blir gitt, og vi har ikke brutt noen av de reglene vi har fått.

Nødvendig

Sakshaug mener at det sportslig sett har vært nødvendig med konkurranser i år.

– Det er viktig å kvesse kniven i ordentlige løp, mot ordentlige konkurrenter. Jeg tror det er avgjørende for å ta nye steg. Så jeg er veldig glad vi har fått muligheten, rett og slett, sier han.

Derfor ser ingen av dem noen betenkeligheter per i dag med å reise til et rødmerket Stockholm for å konkurrere i Diamond League senere i august. De vil trolig kjøre bil gjennom Sverige, og stort sett oppholde seg på hotellet og stadion – uten å sosialisere med andre folk.

– Diamond League er det øverste nivået, og da vil de ofte være de mest profesjonelle i forhold til denne typen problematikk. Så fra arrangøren sin side så har jeg stor tillit til at de vil tilretelegge for utøverne slik at det ikke medfører noen risiko for utøverne, sier Sakshaug.

Hynne er også svært forsiktig i omgang med andre mennesker.

– Jeg har en kortere lunte enn de fleste på å kjenne om jeg brygger på noe. Vi vet jo at dette viruset kan ødelegge lungene på folk, så det er det siste man vil ha når man løper 800 meter. Så derfor er vi ekstremt forsiktige, sier hun.