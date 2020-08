Politiet: – Flere fester i parkene, men ingen bøter ble gitt

Tirsdag sa byrådsleder Raymond Johansen at Oslo kommune og politiet nå skulle føre en strengere linje overfor alkoholdrikking i parkene.

Til tross for at politiet i Oslo har hatt flere oppdrag natt til onsdag, ble det ikke delt ut en eneste bot.

– Vi har ikke delt ut noen bøter for drikking natt til onsdag, opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt Marita Aune til TV 2.

Ifølge politiet var det nok å gjøre for politiet med festglade ungdommer.

– Natten er preget av veldig mye feststøy. Nå har vi tømt tre parker, og har en rekke klager på hjemmefester vi rykker ut på, sa operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt til TV 2 natt til onsdag.

150 mennesker samlet

Da TV 2 tok kontakt med politiet igjen onsdag morgen, opplyste Aune at det på et tidspunkt var 150 ungdommer samlet i parken ved St. Hanshaugen natt til onsdag.

– Det var store ansamlinger på henholdsvis tre parker i Oslo. På St. Hanshaugen var det opp mot 150 personer. De forlot stedet etter anmodning fra politiet. Det er ikke noen vits å gi ut bøter når de gjør som politiet sier, forklarer Aune.

Får en sjanse først

Operasjonslederen sier til TV 2 at de i samråd med kommunen har innført en strengere holdning.

– Vi har ikke tid og ressurser til å påtale alle som tar en øl ute. Vi har andre oppdrag i politiet, og vi kan ikke håndtere alt. På de aktuelle plassene i natt, var det viktigst å bryte opp de store ansamlingene, sier Aune.

– Viste politiet en strengere holdning gjennom natten enn tidligere?

– De vil få en sjanse først. Målet er først og fremst å minske smittefaren. Derfor ønsker vi å bryte opp, og be folk om å fjerne seg. Vi har i samråd med kommunen bestemt en streng holdning for å minske ansamlinger, sier Aune.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skriver i en epost til TV 2 at det er opp til politiet å følge opp.

– Jeg er glad for at politiet i Oslo har vært tydelige på at de vil være strengere i håndhevingen av forbudet mot drikking på offentlig sted. Hvilke metoder de bruker, er politiet best egnet til å vurdere. Spørsmål om dette bør rettes til dem. Det viktigste nå er at vi alle gjør det vi kan for å hindre smittespredning, skriver han til TV 2 onsdag.