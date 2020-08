Politiet frigir bilder etter sjokkfunn på nedlagt rideskole

Minst 17 personer er i varetekt etter at nederlandsk politi i helgen stormet en nedlagt rideskole i Nijeveen og fant et gedigent laboratorie som fremstilte narkotika.

Politiet opplyser ifølge The Guardian at laboratoriet er det største som er avslørt i landet noensinne, ettersom det kunne produsere opp mot 200 kilo kokain i døgnet.

200 kilo kokain har en gateverdi på opp mot 63 millioner kroner.

STORPRODUKSJON: Politiets bilde av de mange sementblanderne som ble brukt til å utvinne kokain. Foto: Politiet

Ifølge Dagblad van het Noorden ble rideskolen fredag stormet av tungt armert politi med en Lenco BearCat, som er en pansret bil designet for militæret og politiet.

Først tirsdag offentliggjorde politiet funnet, samtidig som de publiserte flere bilder fra innsiden av rideskolen.

Pågrep eieren av rideskolen

13 av de arresterte personene er kolombianske statsborgere, mens tre er nederlandske statsborgere.

Én av de sistnevnte er den 64 år gamle eieren av rideskolen. Også en tyrkisk stasborger ble arrestert.

PROVISORISK: En dobørste, et tøystykke og en tape fotografert i stallen. Foto: Politiet

Politiet opplyser at de har konfiskert flere tusen liter kjemikaler, i tillegg til spader, bøtter, plastikkrør og sementblandere.

Fant senger og madrasser

I pressemeldingen skriver politisjef André van Rijn at det på grunn av antallet personer som jobbet der, størrelsen på laboratoriet og omfanget av utstyr, blir estimert med at mennene produserte mellom 150 til 200 kilo kokain daglig.

I stallen ble det funnet senger og madrasser, som tilsier at mennene både sov og jobbet der.

SOVEPLASS: Det ble funnet en rekke senger og madrasser i stallen. Foto: Politiet

Mennene skal ifølge BBC bli fremstilt for en dommer denne uka, og politiet sier at det er mulig at også flere blir pågrepet i saken.

Stallen og rideskolen har vært registrert som en hesteoppdretter siden 2001, men naboer skal ha trodd at gamle datamaskiner ble resirkulert på innsiden av bygningene.