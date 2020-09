Ed Sheeran (29) har blitt pappa

Artist Ed Sheeran (29) og kona Cherry Seaborn har blitt foreldre til en liten jente. Det melder artisten selv på sin Instagram-konto tirsdag formiddag.

«Hei! En rask melding fra meg ettersom jeg noen personlige nyheter jeg har lyst til å dele med dere... Forrige uke, med hjelp av et fantastisk team, fødte Cherry vår nydelige og friske datter – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran», skrev artisten under et bilde av en barneseng med et pledd med to små sokker.

«Vi er helt forelsket i henne. Både mor og baby har det bra» fortsatte han og ba samtidig om respekt for privatliv i tiden fremover.

For ganske nøyaktig ett år siden kom nyheten om at Ed Sheeran og Cherry Seaborn (28) hadde giftet seg i all hemmelighet.

Under et intervju med den amerikanske kanalen Access viste Sheeran frem gifteringen på sin venstre hånd. Paret, som ble kjærester i 2015, forlovet seg rett før nyttår i 2017

I midten av august startet ryktene å svirre omkring Seaborns graviditet. Ifølge flere britiske medier, skal paret ha blitt gravide i forkant av koronapandemien, og holdt den voksende magen skjult for offentligheten.